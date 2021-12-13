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Пушков оценил мантру НАТО об отсутствии угроз для России

13 декабря 2021, 17:15  •  96 • Политика
Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Сенатор обратил внимание на политику альянса за последние 25 лет по всему миру
Западные политики регулярно произносят свою мантру о якобы миролюбивости Североатлантического блока на фоне постоянной агрессии альянса в отношении не угодных им стран. А заявления участников объединения о том, что продвижение НАТО на восточном фланге Европе не несет угрозы РФ идут вразрез с обещаниями передислоцировать ядерное оружие из ФРГ в Польшу или грозному катанию на танке главы МИД Великобритании Лиз Трасс у российских границ.
Так прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем телеграм-канале новый спич экс-посла США в Москве Майкла Макфола о том, что президент России Владимир Путин "преувеличивает или придумывает угрозы со стороны Украины/НАТО" в адрес РФ для оправдания "военных или принудительных действий".
"Мантру о том, что НАТО ни в коей мере не угрожает России мы слушаем вот уже 25 лет. Прежде, в 1990-ые и даже в 2000-ые годы преставители альянса нам упорно доказывали, что НАТО – миролюбивая и в основном политическая организация с десятком устаревших ружей и тремя ржавыми гаубицами", – написал российский сенатор.
Он отметил, что в течение всех этих лет натовцы разбомбили Югославию и Ливию, атаковали и разрушили Ирак, а также целых 20 лет воевали в Афганистане.
И вот теперь "особенно миролюбивый" генсек НАТО Йенс Столтенберг уже пообещал в случае отказа Германии от ядерного американского арсенала перебросить его в страны Восточной Европы. А министр обороны Британии Трасс "изображает из себя "голубку мира", нахлобучив на себя боевой шлем и, забравшись в танк НАТО, рвущийся к границе России". Напомним, этот променад женщина исполнила в ходе недавнего посещения военной базы Соединенного Королевства в Эстонии, которая расположена в 160 км от российских рубежей.
В качестве доказательства "миролюбивости" альянса Пушков дал ссылку на телеграм-канал "Расстрельный", который приводит данные о том, что за последнее время натовцы на учениях отработали ядерные удары по Крыму с применением 10 бомбардировщиков.

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