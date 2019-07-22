Пушков оценил лидерство «Слуги народа» на выборах в раду

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал промежуточные итоги выборов в Верховную раду, на которых лидирует партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского.

«1-е место партии Зеленского и 2-е «Оппозиционного блока» говорят об усталости украинских избирателей от Порошенко, Тимошенко и всяческих Ляшко, которые в течение пяти лет уничтожали Украину», — написал парламентарий в своем Twitter в понедельник, 22 июля.

По мнению сенатора, украинцы хотят «качественно новой политики». Вместе с тем Пушков констатировал отсутствие ясности в способности Зеленского реализовать ее.

По результатам обработки 50,01% протоколов «Слуга народа» лидирует на территории Украины, ее поддержали 42,45% избирателей. На второй строчке идет «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко с 12,88% голосов, тройку лидеров замкнула «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко (8,64%).

Таким образом, провластная партия может получить 247 мест в новом парламенте, что позволит ей создать однопартийное большинство. Президентская политсила получит 122 места по партийным спискам, а 125 — по мажоритарным округам.

Досрочные выборы в Верховную раду состоялись накануне. Они прошли по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвовали 3220 кандидатов.

Из них 1404 представляют 58 разных политических партий и блоков, а 1680 являются самовыдвиженцами. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидатов от 22 политических партий.