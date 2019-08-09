Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Наблюдательный плацдарм»: зачем Вашингтон развивает стратегическое сотрудничест...
Встретились, расцеловались, но что-то пошло не так: Зеленский не подписал заявле...
Противокорабельная ракета: гиперзвуковая или дозвуковая?
Медведев: Москва продолжит оказывать Бишкеку помощь и поддержку
Главная / Политика

Пушков оценил кандидатуру Гренелла на пост посла США в России

09 августа 2019, 07:09  •  177 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков 8 августа в своем Twitter прокомментировал статью американского издания The Wall Street Journal о том, что послом США в России станет Ричард Гренелл, который сейчас представляет свою страну в Германии.
Пушков отметил, что кандидатом на пост посла в России является тот человек, который грубо угрожал Германии санкциями за участие в проекте «Северный поток – 2». Он подчеркнул, что после подобных заявлений в бундестаге призвали выслать американского посла из страны.
«К нам приедет с «Северным потоком – 2» бороться?» — сыронизировал сенатор.
6 августа в американских СМИ появились сообщения об отставке посла Джона Хантсмана, в тот же день информацию подтвердили в посольстве США в России. Свой пост он покинет 3 октября.
7 августа Алексей Пушков отметил, что уход Хантсмана с поста логичен, поскольку Вашингтон «довел отношения с Россией до ручки». А сам посол признавал, что он ничего не сможет сделать для разрешения ситуации, возникшей между двумя странами.
«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых и надежных поставок газа в Европу. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают Польша, страны Прибалтики, Украина и США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



177
Источник
Похожие новости
08 августа 2019, 21:24
"Выклянчиваешь на очередной отдых": В Twitter не поверили в "благие намерения" Навального
08 августа 2019, 18:09
США и Турция договорились о военной операции в Сирии - Чавушоглу
08 августа 2019, 22:39
Медведев считает, что Киргизия исчерпала "лимит на революции"
08 августа 2019, 19:24
В Совфеде заявили, что прогнозы о вмешательстве США в выборы России подтвердились
08 августа 2019, 21:24
В Госдуме призвали Зеленского избавить крымчан от неискренней «заботы»
08 августа 2019, 21:24
США пытаются вмешаться в выборы в Мосгордуму - Совфед
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 августа 2019, 06:54
Кто выиграл и кто проиграл на Украине
04 августа 2019, 21:52
Пyтин медлит. В 2021-м году грядут кардинальные изменения
06 августа 2019, 17:24
Война в Сирии 2.0: Новая атака на российскую базу Хмеймим и новые жертвы
04 августа 2019, 00:24
Зубы "обломали" и французы, и британцы, и немцы: Швейцарец доказал, Крым - русский навсегда
05 августа 2019, 12:09
"Станет уроком для всех "шутников": В Росгвардии дали жесткий ответ на провокацию "Макса Стеклова", угрожавшего детям силовиков
05 августа 2019, 05:39
Секрет российской "глушилки" в Крыму: Самолеты-разведчики США пытаются понять, что происходит на границе – источники
06 августа 2019, 07:39
Надежда на финансирование Запада? В Киеве озвучили сумму госдолга, которую надо заплатить до конца года
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.