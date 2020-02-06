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Пушков оценил итоги дела об импичменте Трампа

06 февраля 2020, 08:09  •  119 • Политика
Демократическая партия, инициировав разбирательство в отношении президента США Дональда Трампа, устроила «импичмент» сама себе. Такое мнение выразил 6 февраля российский сенатор Алексей Пушков.
5 февраля американский сенат проголосовал по двум статьям обвинения, на основании которых президента предлагалось отстранить от власти, и полностью оправдал Трампа.
По словам Пушкова, такой исход только укрепит позиции американского лидера на президентских выборах 2020 года, до которых осталось девять месяцев.
«Как и следовало ожидать, сенат оправдал Трампа по делу об импичменте. Затея провалилась. Трамп вышел из процесса усиленным, с новыми шансами победить на выборах и стать президентом на второй срок. Похоже, демократы в этом смысле добились обратного: устроили «импичмент» сами себе», — написал сенатор в Twitter.
Палата представителей конгресса США, где преобладают демократы, начала процедуру импичмента в сентябре прошлого года. Трампа обвинили в создании помех деятельности конгресса и в злоупотреблении власти. Демократы заявили, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп якобы призывал его начать расследование в отношении своего конкурента на выборах Джо Байдена в обмен на военную помощь.
По первой статье в злоупотреблении властью американского лидера оправдали 52 сенатора. За его виновность высказались 48. По второй статье о препятствовании работе конгресса итог голосования 53 против 47.
Таким образом, Трамп останется на своем посту.

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