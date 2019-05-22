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Пушков оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

22 мая 2019, 05:09  •  50 • Политика
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу организации переговоров с Россией.
По его словам, принимать решение по переговорам должен не только народ Украины, но и Россия должна даль свое согласие на это. Кроме того, он считает, что идея референдума призвана обезопасить нового украинского лидера от упреков в предательстве со стороны Порошенко и его сторонников, пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Twitter Пушкова.
21 мая глава президентской администрации Андрей Богдан сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Ранее 21 мая Зеленский назначил худрука «Студии Квартал-95» Сергея Шефира своим первым помощником, юриста Андрея Богдана — главой администрации президента, а также освободил от должности главу Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко и назначил на его место Руслана Хомчака.
Кроме того, стало известно, что на сайте президента Украины были удалены все новости с упоминанием бывшего главы государства Петра Порошенко.

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