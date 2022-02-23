Пушков отреагировал на заявление Кулебы о ядерном советском наследии Украины

Заявление главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о ядерном арсенале являются пропагандистскими. Такое мнение в среду, 23 февраля, выразил сенатор Алексей Пушков.

«У Украины никогда не было собственного ядерного арсенала. Утверждать такое — прямой подлог. И, разумеется, от исхода событий вокруг далекого Донбасса никоим образом не зависят ни безопасность, ни перспективы США как мировой державы», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, хотя Украина и «рвется в НАТО», она не отвечает «подлинным интересам безопасности» США, однако угрожает Штатам возможностью быть втянутыми в масштабный военный конфликт.

«Так что соображение, высказанное в Америке главе МИД Украины, с точки зрения национальных интересов США намного правильнее, чем пропагандистский ответ Кулебы», — подытожил Пушков.

Накануне Кулеба заявил в интервью американскому телеканалу Fox News, что Киев мог бы иначе действовать с ядерным арсеналом, который страна получила от СССР, если бы не давление со стороны США и РФ. Такое заявление он сделал в ответ на слова ведущего, который заметил, что «многие американцы не понимают, какое им дело до находящейся за тысячи километров Украины».

Ранее, 20 февраля, министр заявил, что ликвидация Украиной ядерного оружия, согласно Будапештскому меморандуму, была ошибкой. Кулеба добавил, что США и Великобритания должны были, в свою очередь, гарантировать украинской стороне безопасность.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил о намерении инициировать саммит стран — участниц Будапештского меморандума, предусматривавшего ее отказ от ядерного оружия. Украинский лидер отметил, что меморандум будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году, если саммит не состоится и не предоставит Украине гарантий безопасности.

В свою очередь президент России Владимир Путин отметил, что Украине будет гораздо проще, чем некоторым другим государствам, обзавестись тактическим ядерным оружием. Он подчеркнул, что особенно этому будет способствовать технологическая поддержка из-за рубежа.

Американский политолог Брюс Маркс посоветовал Киеву вспомнить про прописанную в Будапештском соглашении возможность потребовать консультаций со странами, которые гарантируют ее безопасность, а именно Великобритания, США, Россия. По его словам, потенциальная возможность выхода Украины из Будапештского меморандума — не слишком хорошая мысль в условиях возможной эскалации ситуации в стране.

При этом политолог Дмитрий Солонников допустил, что президент Украины шантажирует Запад словами о выходе Киева из Будапештского соглашения. По словам эксперта, Киев просто добивается получения денег взамен на отказ от производства орудия массового поражения.

Будапештский меморандум был подписан Украиной, США, Великобританией и РФ 5 декабря 1994 года. Документ предусматривал гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ Киева от ядерного вооружения. Взамен вышеуказанные страны обязались уважать суверенитет Украины и не применять против государства это оружие.