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Пушков отреагировал на заявление гендиректора «Рустави 2»

11 июля 2019, 01:09  •  51 • Политика
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление гендиректора телеканала «Рустави 2» Николоза Гварамии о сохранении поставок вина и минеральной воды в Россию.
По мнению сенатора, из-за угроз журналиста на вино будет «немного охотников».
«Продавать его нам Грузия сможет, но будут ли его покупать? Тут вопрос уже не только этический, а, можно сказать, содержательный», — написал Пушков в своем Twitter в среду, 10 июля.
Днем ранее президент РФ Владимир Путин высказался против введения санкций против Грузии, которые предполагали запрет на ввоз вина и минералки. Он объяснил это уважением к грузинскому народу и необходимостью улучшения отношений между странами.
Решение российского лидера грубо прокомментировал Гварамия. В прямом эфире он пригрозил мочиться в вино и боржоми ради мести производителям, поставляющим продукцию в Россию.

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