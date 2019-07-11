Пушков отреагировал на заявление гендиректора «Рустави 2»

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление гендиректора телеканала «Рустави 2» Николоза Гварамии о сохранении поставок вина и минеральной воды в Россию.

По мнению сенатора, из-за угроз журналиста на вино будет «немного охотников».

«Продавать его нам Грузия сможет, но будут ли его покупать? Тут вопрос уже не только этический, а, можно сказать, содержательный», — написал Пушков в своем Twitter в среду, 10 июля.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин высказался против введения санкций против Грузии, которые предполагали запрет на ввоз вина и минералки. Он объяснил это уважением к грузинскому народу и необходимостью улучшения отношений между странами.

Решение российского лидера грубо прокомментировал Гварамия. В прямом эфире он пригрозил мочиться в вино и боржоми ради мести производителям, поставляющим продукцию в Россию.