|
Пушков отреагировал на введение санкций США против Турции из-за С-400
14 июля 2019, 07:09 • 236 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию о скором введении американских санкций против Анкары за покупку зенитно-ракетных комплексов С-400.
По его словам, ситуация указывает на отсутствие равноправия в НАТО и функционирование альянса как рынка сбыта для американского оружия.
«США вводят санкции против Турции. Анкара должна была послушно закупать ненужные ей системы «Пэтриот», а не С-400, и тогда санкций не было бы. Сбыт Штатами своего оружия союзникам — одна из целей существования НАТО. А теперь пусть в альянсе расскажут о «равноправии» его членов», — написал Пушков в Twitter.
13 июля агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон объявит о санкциях против Турции в конце следующей недели. Причиной стали все-таки начавшиеся поставки российских ЗРК Анкаре, несмотря на протесты США.
Вашингтон ранее неоднократно грозил турецкой стороне последствиями за приобретение С-400 и предлагал заменить их на американские системы ПРО Patriot. В качестве мер ограничения Турции пригрозили отказом в поставках истребителей пятого поколения F-35.
При этом 29 июня на саммите G20 в Осаке президент США Дональд Трамп пообещал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану не вводить санкции за покупку С-400.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
236
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 июля 2019, 19:09
|
07 июля 2019, 09:24
|
13 июля 2019, 05:09
|
11 июля 2019, 01:09
|
08 июля 2019, 11:24
|
07 июля 2019, 15:54
|
07 июля 2019, 12:24