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Пушков отреагировал на введение санкций США против Турции из-за С-400

14 июля 2019, 07:09  •  236 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию о скором введении американских санкций против Анкары за покупку зенитно-ракетных комплексов С-400.
По его словам, ситуация указывает на отсутствие равноправия в НАТО и функционирование альянса как рынка сбыта для американского оружия.
«США вводят санкции против Турции. Анкара должна была послушно закупать ненужные ей системы «Пэтриот», а не С-400, и тогда санкций не было бы. Сбыт Штатами своего оружия союзникам — одна из целей существования НАТО. А теперь пусть в альянсе расскажут о «равноправии» его членов», — написал Пушков в Twitter.
13 июля агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон объявит о санкциях против Турции в конце следующей недели. Причиной стали все-таки начавшиеся поставки российских ЗРК Анкаре, несмотря на протесты США.
Вашингтон ранее неоднократно грозил турецкой стороне последствиями за приобретение С-400 и предлагал заменить их на американские системы ПРО Patriot. В качестве мер ограничения Турции пригрозили отказом в поставках истребителей пятого поколения F-35.
При этом 29 июня на саммите G20 в Осаке президент США Дональд Трамп пообещал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану не вводить санкции за покупку С-400.

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