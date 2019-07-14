Пушков отреагировал на введение санкций США против Турции из-за С-400

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию о скором введении американских санкций против Анкары за покупку зенитно-ракетных комплексов С-400.

По его словам, ситуация указывает на отсутствие равноправия в НАТО и функционирование альянса как рынка сбыта для американского оружия.

«США вводят санкции против Турции. Анкара должна была послушно закупать ненужные ей системы «Пэтриот», а не С-400, и тогда санкций не было бы. Сбыт Штатами своего оружия союзникам — одна из целей существования НАТО. А теперь пусть в альянсе расскажут о «равноправии» его членов», — написал Пушков в Twitter.

13 июля агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон объявит о санкциях против Турции в конце следующей недели. Причиной стали все-таки начавшиеся поставки российских ЗРК Анкаре, несмотря на протесты США.

Вашингтон ранее неоднократно грозил турецкой стороне последствиями за приобретение С-400 и предлагал заменить их на американские системы ПРО Patriot. В качестве мер ограничения Турции пригрозили отказом в поставках истребителей пятого поколения F-35.

При этом 29 июня на саммите G20 в Осаке президент США Дональд Трамп пообещал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану не вводить санкции за покупку С-400.