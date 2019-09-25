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Пушков отреагировал на ультиматум Трампа по помощи Украине

25 сентября 2019, 03:39  •  64 • Политика
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter ультиматум президента США Дональда Трампа по оказанию финансовой помощи Украине.
Политик считает, что заявления американского лидера о том, что Евросоюз должен выделять Киеву больше средств, не имеют под собой оснований. Это связано с тем, что Брюссель, по утверждению сенатора, оказывает Украине большую поддержку, чем Вашингтон.
«ЕС не слишком активно финансирует Украину, но всё же выделил ей больше, чем США, которые за пять лет дали Киеву от силы 3 млрд (на 2017-й Киев получил от США всего $1,3 млрд, причем в основном на военные цели)», — отметил Пушков. По его мнению, Трамп «просто не хочет тратить деньги на Украину».
Ранее во вторник, 24 сентября, президент США на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи. В этот же день стало известно, что Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.
За несколько дней до этого глава Белого дома также призывал страны Европы выделять больше денег для поддержки Киева. Он отмечал, что его желание заморозить средства для республики связано именно с этим, а не с деятельностью семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который считается основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года.
21 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что во время июльского разговора Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским он восемь раз пытался принудить Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, якобы связанного с украинской газовой компанией.
Байден, который считается основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года, потребовал обнародовать детали переговоров. В ответ Трамп заявил, что рассмотрит возможность публикации расшифровки беседы.
В конце августа Пентагон завершил изучение вопроса об оказании военной помощи Украине и заявил о необходимости продолжать ее. В то же время 28 августа американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу финансирования, известную как «Инициатива содействия безопасности в Украине». Он требовал удостовериться, что выделяемые средства «используются в интересах Соединенных Штатов».

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