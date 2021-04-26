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Пушков отреагировал на слова Зеленского о переговорах с Путиным

26 апреля 2021, 22:55  •  119 • Политика
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/www.globallookpress.com
В Совфеде оценили неоднозначные слова украинского лидера
Российский сенатор Алексей Пушков оценил недавнее интервью лидера Незалежной Владимира Зеленского. В беседе с журналистами украинский лидер сообщил, что место о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным не имеет никакого значения. Тем не менее, отметил член Совфеда, глава Незалежной путается в собственных противоречиях.
Напомним, в недавнем интервью газете Finacial Times президент Украины сообщил, что готов встретиться с президентом России. Место же, добавил Зеленский, не имеет ровно никакого значения. При этом украинский лидер отказался проводить переговоры с лидерами ЛДНР, выступив за корректировку Минских соглашений.
Пушков указал, комментируя слова Зеленского, что место проведения переговоров, напротив, играет большую роль. Однако в таком случае остается непонятным отказ украинской администрации на проведение очной встречи лидеров государств в Москве.
"Если место не имеет значения, то почему бы Зеленскому не приехать в Москву?" – задается сенатор логичным вопросом в своем телеграм-канале.
Также член Совета Федерации коснулся темы Минских соглашений, напомним, что в документе стоят подписи глав ДНР и ЛНР. Украинский лидер вправе на любое личное мнение по отношению к лидерам этих новообразований, однако без ЛДНР переговоры по Донбассу неосуществимы, заключил сенатор.
Ранее Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов, что на Украине отсутствуют проблемы с использованием русского языка – по словам президента, в Незалежной его использование является свободным правом каждого гражданина.

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