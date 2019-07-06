Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Совфеде оценили петицию Порошенко против возвращения России в ПАСЕ
Скорость войны. Фильм об использовании наркотиков в западных армиях
ЮНЕСКО назвала Херсонес Таврический российским: Киев возмутился и оскорбился
Политолог оценил слова французского экономиста о «Северном потоке — 2»
Главная / Политика

Пушков отреагировал на слова об угрозе техногенной катастрофы на Украине

06 июля 2019, 17:09  •  17 • Политика
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков оценил слова руководителя украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз» Андрея Коболева об угрозе техногенной катастрофы на Украине.
По мнению сенатора, Коболев использует прием «создать проблему и потом ее героически решать». Пушков пояснил, что глава украинской корпорации, разрушив отношения с российской компанией «Газпром», пугает Украину замерзанием, а себя позиционирует как спасителя, «неустанно закачивающего» газ в хранилища, «чтобы выжить».
Нынешний «Нафтогаз», считает Пушков, не решит свои проблемы, потому что его руководство способно только на конфликты и ультиматумы.
«Хвалятся «победой» в Стокгольмском арбитраже, но ни копейки не получили. В итоге их, вероятно, выгонят, но будет поздно, и это уже не спасет украинскую газотранспортную систему (ГТС)», — написал член Совфеда в Twitter в пятницу, 5 июля.
Ранее в тот же день Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа. По его словам, сейчас в них содержится 13,8 млрд кубометров топлива. Чтобы выйти на целевые показатели, компании нужно ежедневно закачивать по 60 млн кубов. Глава «Нафтогаза» уточнил, что Украина может «замерзнуть» без газа.
4 июля исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания планирует полностью прекратить транзит газа из России через украинскую территорию после 2019 года, а не только в первом квартале 2020 года.
Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. При этом действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года, а стороны до сих пор не подписали нового соглашения. Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит через Украину, если Киев согласится на равные и взаимовыгодные условия.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



17
Источник
Похожие новости
06 июля 2019, 15:09
МИД России: в США пытаются навредить результатам встречи Путина и Трампа
06 июля 2019, 00:54
"Украина, без преувеличения, замерзнет": В "Нафтогазе" предупредили о приближении техногенной катастрофы
06 июля 2019, 04:09
"Надеемся на поддержку Запада": Зеленский проговорился, как намерен выполнять Минские соглашения
05 июля 2019, 21:39
Монстров заменили на русских шпионов: Скабеева "разнесла" третий сезон "Очень странных дел"
05 июля 2019, 21:39
Немцы праздновали, британцы грустно пили виски: Что творилось в закрытых кабинетах, когда Россия вернулась в ПАСЕ
05 июля 2019, 18:24
«Партия — это личное общение с людьми»
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 июля 2019, 00:54
"Вы узнаете": Трамп об экстренной отмене поездки вице-президента США на фон...
06 июля 2019, 07:24
"Выгонят, но будет поздно": Пушков предсказал бесславный конец карьеры &quo...
06 июля 2019, 00:54
"Выпил - на сцену не ходи": Порошенко не сдержался и обматерил со сцены Шар...
06 июля 2019, 00:54
"Больше вы от него ни слова не услышите": На Западе уже попрощались с "...
06 июля 2019, 04:09
"Ходить чаще в вышиванке надо": Белорусский МИД "запел" на украин...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июля 2019, 05:24
Украинская изгнанница из ПАСЕ Геращенко погорела на Гааге
02 июля 2019, 18:54
"Сдохните, твари": В Сети смогли восстановить удаленное отовсюду видео подписанных ВСУ снарядов для Донбасса
03 июля 2019, 20:54
Что сказал Путину премьер Голландии о МН17
03 июля 2019, 19:09
Подводная лодка "Лошарик" АС-31: характеристики и схема
30 июня 2019, 18:09
Песков рассказал, как мировые лидеры согласились с Путиным по украинскому вопросу
06 июля 2019, 00:54
"Выпил - на сцену не ходи": Порошенко не сдержался и обматерил со сцены Шария
02 июля 2019, 09:09
Экипаж смутился: Британку сняли с рейса из-за слишком откровенного наряда
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.