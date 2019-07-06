Пушков отреагировал на слова об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков оценил слова руководителя украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз» Андрея Коболева об угрозе техногенной катастрофы на Украине.

По мнению сенатора, Коболев использует прием «создать проблему и потом ее героически решать». Пушков пояснил, что глава украинской корпорации, разрушив отношения с российской компанией «Газпром», пугает Украину замерзанием, а себя позиционирует как спасителя, «неустанно закачивающего» газ в хранилища, «чтобы выжить».

Нынешний «Нафтогаз», считает Пушков, не решит свои проблемы, потому что его руководство способно только на конфликты и ультиматумы.

«Хвалятся «победой» в Стокгольмском арбитраже, но ни копейки не получили. В итоге их, вероятно, выгонят, но будет поздно, и это уже не спасет украинскую газотранспортную систему (ГТС)», — написал член Совфеда в Twitter в пятницу, 5 июля.

Ранее в тот же день Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа. По его словам, сейчас в них содержится 13,8 млрд кубометров топлива. Чтобы выйти на целевые показатели, компании нужно ежедневно закачивать по 60 млн кубов. Глава «Нафтогаза» уточнил, что Украина может «замерзнуть» без газа.

4 июля исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания планирует полностью прекратить транзит газа из России через украинскую территорию после 2019 года, а не только в первом квартале 2020 года.

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. При этом действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года, а стороны до сих пор не подписали нового соглашения. Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит через Украину, если Киев согласится на равные и взаимовыгодные условия.