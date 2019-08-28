Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Президент Грузии выдвинула требования России. Но через европейский "рупор&q...
Эксперт задал только два вопроса по MH17 и разоблачил заговор: Есть человек, кот...
Объем "секретной" экономики России раскрыт: Росстат включил в отчет да...
"Эти "мрii" оставьте обслуге": Волкер поставил ультиматум Ро...
Главная / Политика

Пушков отреагировал на слова Макрона о конце доминирования Запада

28 августа 2019, 12:39  •  61 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков согласился с высказыванием президента Франции Эммануэля Макрона о конце гегемонии Запада в современном мире.
По словам Пушкова, именно по этой причине международный клуб G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) должен будет вернуть в свой состав Россию, а также привлечь Китай.
Иначе, по мнению российского политика, «Большая семерка» рискует превратиться в «затухающую структуру из уходящей эпохи».
«Обстоятельства изменились», — резюмировал Пушков в Twitter во вторник, 27 августа.
Ранее в тот же день президент Франции заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений. По его словам, сейчас идет укрепление новых держав, в том числе Китая и РФ.
20 августа Макрон выразил уверенность в европейском будущем России, говоря об итогах переговоров с президентом России Владимиром Путиным в форте Брегансон. «Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока», — написал французский президент.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
28 августа 2019, 12:39
Президент Грузии выдвинула требования России. Но через европейский "рупор"
27 августа 2019, 17:09
Песков заявил об отсутствии приглашения Путину от Трампа на G7 в США
28 августа 2019, 12:39
Эксперт задал только два вопроса по MH17 и разоблачил заговор: Есть человек, который вывел самолёт под выстрел
27 августа 2019, 13:54
Путин напомнил о "неоспоримом свидетельстве" на авиасалоне МАКС-2019
27 августа 2019, 20:24
"Путин дал Эрдогану ещё один шанс": Эксперт подвел итоги переговоров президентов России и Турции
27 августа 2019, 23:39
Макрон поменял Трампа на Путина
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 августа 2019, 02:54
"Сложно оставаться незаметной": Переводчица Путина попала в неловкую ситуац...
28 августа 2019, 02:54
Полиция накрыла фабрику компроматов Навального? В Петербурге нашли изготовителей фейк...
28 августа 2019, 09:24
"Ленивые, жадные пьяницы со слабым образованием": Полковника из США привели...
28 августа 2019, 09:24
"Эти "мрii" оставьте обслуге": Волкер поставил ультиматум России ...
28 августа 2019, 06:09
"Очень сложно переоценить значение этих слов": Посол Франции сделал неожида...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 августа 2019, 07:24
Львовский "Габуния" забил эфир отборным хамством: "Мы раздали паспорта быдлу"
26 августа 2019, 08:24
«Нет убедительных доказательств»: в США заявили об отсутствии подтверждения нарушений Россией ДВЗЯИ
25 августа 2019, 11:40
Целыми не выйдут! Соловьев и Кедми НАЧИСТОТУ о вечных противостояниях США! Студия потеряла дар речи
25 августа 2019, 00:09
Как Путин из США страну бомжей сделал
25 августа 2019, 19:39
"Сердце кровью обливается": Поддержавший Майдан Горбунов мучается из-за "плохих отношений с Россие
24 августа 2019, 01:24
Летел на сверхзвуке: У границ Крыма засекли подозрительный самолёт
26 августа 2019, 18:24
Война начнется с мины: что предсказали России и США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.