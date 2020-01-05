Пушков отреагировал на слова американского генерала о Крыме и Екатерине II

Российский Сенатор Алексей Пушков ответил на рассуждения экс-командующего американскими сухопутными силами в Европе генерала Бена Ходжеса o принадлежности Крыма России.

Ранее, 3 января, американский генерал в интервью украинскому изданию «Апостроф» назвал «неприемлемыми» «претензии» Москвы на Крым, поскольку, по его словам, до правления императрицы Екатерины II России «там и близко не было».

Пушков напомнил, что во времена правления Екатерины II государства Украина вообще не существовало и Крым не мог быть украинским.

«И США были в 1783 году узкой полоской земли вдоль Атлантики — позже все остальное захватили. Пусть вернут Техас Мексике», — написал сенатор в Twitter.

Екатерину II в апреле 1783 года подписала высочайший манифест о принятии Крымского полуострова в состав Российской империи.

В состав современной России Крым вернулся в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с РФ.

Киев и ряд западных стран считают полуостров временно оккупированной территорией. Согласно украинским законам, посещать на эту территорию можно только с разрешения Киева. В случае его отсутствия за посещение Крыма ограничивается въезд на Украину.

Москва неоднократно отмечала, что в ходе референдума были соблюдены все международные нормы. Путин также не раз заявлял, что «вопрос Крыма закрыт».