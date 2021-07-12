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Пушков отреагировал на невыдачу Литвой Тихановской
12 июля 2021, 03:00 • 248 • Политика
Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале 11 июля прокомментировал отказ Вильнюса выдать Минску экс-кандидата в президенты республики, лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.
«Это вообще не новость — а non-news. Любопытно, а кто-то считал, что Литва, только что открывшая у себя представительство «свободной Беларуси», поступит иначе?» — написал Пушков.
По его словам, страны Прибалтики «не играют в многовекторность».
«У них один вектор — равнение на Вашингтон», — уверен сенатор.
Ранее 11 июля Литва отказала Белоруссии выдать лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что «в этом отказе нет никакой мотивировки — на основании чего нам отказали». Белоруссия, по его словам, принимает все возможные правовые меры, чтобы оппозиционеры, обвиняемые по уголовным статьям, были выданы стране.
Генпрокурор также сообщил об «очень хороших результатах работы в этом направлении с российскими коллегами».
Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск в октябре 2020 года. Отмечалось, что в том же месяце политик была объявлена в розыск в Белоруссии за призывы к насильственному свержению конституционного строя.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа 2020-го. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, согласно которым с 80,1% голосов победил действующий президент республики Александр Лукашенко. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов.
26 мая этого года Тихановская рассказала, что в Белоруссии готовится новая волна протестов. Она отметила, что гражданам страны важно сделать всё возможное, чтобы добиться освобождения «политических заключенных» и «прекращения насилия».
11 июня лидер белорусской оппозиции призвала Германию прекратить сотрудничество с белорусскими госкомпаниями, а также провести международное расследование преступлений против граждан страны.
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