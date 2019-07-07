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Пушков отметил «жуткую истерику» британских и украинских делегатов в ПАСЕ

07 июля 2019, 22:24  •  135 • Политика
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал «жуткую истерику», которую устроили в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) «британские делегаты на пару с украинскими». Свой комментарий Пушков опубликовал в Twitter в воскресенье, 7 июля.
По словам сенатора, реакция британских и украинских представителей в ПАСЕ якобы обусловлена «защитой ценностей и принципов» СЕ.
«Но по поводу нарушения самой Британией принципа свободы прессы они точно промолчат. Дело ведь не в принципах. Дело в русофобии», — заявил он.
6 июля организаторы глобальной конференции по свободе прессы, которая пройдет в Лондоне 10-11 июля, отказали в аккредитации ряду российских журналистов. Комментируя этот отказ, Пушков отметил, что такие действия британских властей «дискредитируют саму идею этой конференции».
Ранее, 4 июля, пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко заявила, что дружеские отношения между Украиной и ПАСЕ «остались в прошлом». Это заявление последовало за решением пригласить Россию к участию в июньской сессии ПАСЕ.
Россия была лишена прав в ассамблее в 2014 году в связи с присоединением Крыма и ситуацией на востоке Украины. В ответ Москва отказалась участвовать в сессиях организации и приостановила выплату взносов в бюджет Совета Европы. После восстановления прав российской делегации в ПАСЕ, Москва заплатила взнос за текущий год.

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