Украину 28 октября 1944 года освободил единственный участник антигитлеровской коалиции — СССР. Об этом сообщил в четверг, 28 октября, российский сенатор Алексей Пушков.

Таким образом он прокомментировал заявление украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, который указал на то, что Украину освобождали войска антигитлеровской коалиции, а не Красная армия.

«Но освобождал ее лишь один участник коалиции — Советский Союз. А у [президента Украины Владимира] Зеленского — своя версия: мол, Украина была освобождена 1-м, 2-м, 3-м и 4-м Украинскими фронтами и «участниками национально-освободительного движения», — написал Пушков в Telegram.

Он подчеркнул, что Украина, согласно этому заявлению, сама себя освободила. Тогда как участниками национально-освободительного движения у Зеленского являются «бандеровцы» (члены ОУН, запрещена в РФ, лидером является Степан Бандера).

«Они освободили Украину от нацизма? А в Украинских фронтах кто воевал? Как же низко можно пасть...» — заключил Пушков.

Ранее в этот день глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил Украину с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков и пожелал стране скорее очиститься от «нацистской нечисти». По его словам, эта дата напоминает «о нашей общей истории, о вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу».

20 октября Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложил называть Великую Отечественную войну советско-немецкой. Терминология предложена в словаре названий и терминов, который был разработан аппаратом СНБО. Термин «Великая Отечественная война» упоминается в словаре в разделе «Терминология, связанная с пропагандой и политикой исторической памяти».

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала это «кощунственными высказываниями, предающими память и героизм предков». По ее словам, такие заявления украинских властей требуют от россиян осознанности и эффективного противодействия любым попыткам фальсификации истории.