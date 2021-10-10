Пушков отметил неспособность Украины к независимому существованию

Украина в силу типологии истории, недавней и неполноценной государственности не может существовать как самостоятельное государство. Об этом 9 октября в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя стремление Киева вступить в Евросоюз и НАТО.

По словам политика, элита страны всегда зависела от разных центров силы. Как он отметил, Украина всегда «прислоняется» к более мощным и самодостаточным образованиям.

«То есть вступление Украины во внешний альянс вернет ей утраченный и единственно возможный для нее статус зависимой территории с внешними источниками управления. Это естественное состояние для украинской элиты и специфического украинского национализма», — заключил Пушков.

8 октября Верховная рада Украины решила обратиться к Европейскому парламенту и парламентам стран — членов Евросоюза с заявлением, где обозначены приоритетные вопросы интеграции в ЕС.

В сентябре президент Эстонии Керсти Кальюлайд, чьи полномочия заканчиваются 11 октября, заявила, что Украина находится на расстоянии нескольких световых лет от вступления в Евросоюз. По ее словам, за пять лет она так и не увидела приближения страны к выполнению необходимых для членства в ЕС требований.

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Украина нужна НАТО и ЕС. По его мнению, без Киева Евросоюз будет ослабевать. 9 сентября посол Латвии на Украине Юрис Пойканс рассказал об отсутствии в Евросоюзе общего понимания европейской перспективы Украины. Он подчеркнул также, что для принятия в ЕС все 27 стран-членов должны прийти к консенсусу, однако участники объединения не видят пока необходимости в расширении.

31 августа Пушков отметил, что Украина не располагает шансами ни на вступление в Евросоюз, ни на вступление в НАТО. Тогда он выразил солидарность с мнением Кальюлайд.

1 июня Киев создал структурное подразделение по интеграции Украины в Евросоюз и НАТО. Указывалось, что одной из первоочередных задач станет координация сотрудничества с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции государства и Верховной радой.