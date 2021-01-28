Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что...
Сбитая с ног омоновцем выставила условия для прощения
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась см...
Главная / Политика

Пушков осадил генсека НАТО за слова об "агрессии России"

28 января 2021, 09:20  •  111 • Политика
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Сенатор предрек западному альянсу скорый распад
Сенатор Алексей Пушков высказался о недавнем выступлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил об "агрессии России". По словам члена Совфеда, "основанный на правилах" мир, в котором доминируют Соединенные Штаты, постепенно разрушается.
Ранее Столтенберг заявил, обращаясь к представителям военного комитета Альянса, что все участники НАТО обязаны поддержать союзников из-за "российской агрессии", порекомендовав увеличить расходы на оборону и сохранить готовность в случае "нападения" с российской стороны, а также "подъема Китая".
Как отметил сенатор, выработанная на Западе концепция, в соответствии с которой все государства обязаны придерживаться установленного порядка, постепенно уходит в прошлое – подобная стратегия теряет популярность с каждым днем. Мир не желает следовать установленным нормам, опираясь "на право сильного", передает RT.
"Тем более на право бывшего сильного", – заявил сенатор на своей странице в "Твиттер".
Столтенбергу пора осознать, что его «миру, основанному на правилах», выработанным в трёх-четырёх западных столицах, приходит конец. Слишком мало желающих следовать этим правилам, не опирающимся на международное право, а лишь на право сильного. Тем более на право бывшего сильного. https://t.co/j04oPNPDUn
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 27, 2021
Ранее Пушков прокомментировал процесс импичмента демократов в отношении экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. По слова члена Совфеда, подобные меры грозят неприятными последствиями действующей администрации Белого дома.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



111
Источник
Похожие новости
28 января 2021, 05:40
В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебатах
28 января 2021, 01:05
Чёрный лебедь Сбера. России – сгоревшие вклады, миру – новый Google
28 января 2021, 01:05
Исаева записали жертвой "отравителей Навального": Сосновский вспомнил их последний разговор
28 января 2021, 07:30
"Все будут думать, что меня отравили": Как на самом деле умер "отравленный Кремлём" Исаев
28 января 2021, 07:30
Три факта про "гульфик фюрера": Гаспарян раскрыл Западу глаза на Навального
28 января 2021, 00:10
В Госдепе заявили о необходимости мирового лидерства США
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 января 2021, 05:40
В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебатах
28 января 2021, 01:05
Русский побывал в Африке и сбежал, "роняя тапки": "Они кладут под поез...
28 января 2021, 02:55
Космос убивает. Главная катастрофа NASA и её последствия
28 января 2021, 05:40
«Сколько ж можно позориться?» Зеленский угодил в скандал из-за незнания истории
28 января 2021, 01:05
Чёрный лебедь Сбера. России – сгоревшие вклады, миру – новый Google
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 января 2021, 20:25
Деркач рассказал, что будет с Байденом, украинскими олигархами и постом президента после полной трансляции его аудиотеки
23 января 2021, 19:20
Фарион обещает отомстить русским за Бандеру
24 января 2021, 15:30
"Он открыл глаза всем": На "прогулке Навального" москвичка с палкой устроила своё шоу
27 января 2021, 03:05
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась смирением
23 января 2021, 01:55
"Это было предупреждением": "Симпсоны" опять напророчили будущее. Даже Собчак удивилась
25 января 2021, 08:55
Михаил Хазин: У Путина осталась "козырная карта". Жертвы "глобальной чистки" планируют побег
23 января 2021, 16:35
Жителей Якутска вывели на митинг в -51 °С. Часть сторонников Навального уже "греется" в полиции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.