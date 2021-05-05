Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Делягин назвал кандидата на место Путина: "В президенты пойдёт именно он&qu...
Дипломатическая "бомба" Лаврова и Путина может рвануть в Японии: "...
Закарпатским венграм дали неделю на выселение
"Здесь всё ляжет": В Киеве боятся ответа России на водную блокаду Крым...
Главная / Политика

Пушков одним историческим фактом доказал несамостоятельность Украины

05 мая 2021, 02:15  •  69 • Политика
Член Совета Федерации России Алексей Пушков одним историческим фактом доказал несамостоятельность Украины, которая вечно ищет себе покровителей.
Он прокомментировал заявление главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонида Кравчука о том, что Киев определится со своей позицией по Минским переговорам только после встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. То есть после отмашки из Вашингтона.
Пушков отметил, что у Украины сегодня нет ни самостоятельной политики, ни суверенитета, поскольку страна всегда от кого-то зависела - от России, Швеции, Польши, Австро-Венгрии и Германии.
Поэтому на Украине, сколько бы там ни придумывали себе "великую" историю, ведущую своё начало чуть ли не от атлантов, отсутствует элита, способная к самостоятельному мышлению и поведению, - пишет сенатор.
Вместо самостоятельной элиты Украиной правят случайно оказавшиеся во власти люди, главная цель которых - как можно быстрее найти себе покровителей и финансовых доноров. Отсутствие исторически сложившейся государственности страна не смогла преодолеть даже за 30 лет формально независимого существования.
Именно поэтому сегодня Киев оказался в полной зависимости от США. По-другому страна функционировать просто не может, считает Пушков.
Скриншот:Telegram/Алексей ПУШКОВ
Напомним, что украинские власти возлагают огромные надежды на Байдена, который ещё в годы правления Барака Обамы, будучи вице-президентом, сформировал систему внешнего управления Украиной и отдавал распоряжения Киеву по телефону. Об этом, в частности, свидетельствуют слитые записи телефонного разговора между Байденом и экс-президентом Украины Петром Порошенко, в которых американский политик приказывает своему собеседнику уволить бывшего генпрокурора Виктора Шокина.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
04 мая 2021, 20:45
Гигантобойцы бьются с "Гуглом"
04 мая 2021, 22:35
Сенатор устроил Блинкену лингвистический ликбез по встрече Путина и Байдена
04 мая 2021, 22:35
Генпрокурор Чехии допустил остановку расследования по Врбетице
04 мая 2021, 22:35
В Госдуме предложили ужесточить наказание для участников иностранных НПО
04 мая 2021, 20:45
Причастным к терроризму или экстремизму запретят баллотироваться в депутаты
05 мая 2021, 00:25
"С кем?": Байден не смог с первого раза ответить на вопрос о встрече с Путиным
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 мая 2021, 09:45
Делягин назвал кандидата на место Путина: "В президенты пойдёт именно он"
02 мая 2021, 13:45
Названа точка невозврата для Донбасса: "Нелюдь убила русских людей"
01 мая 2021, 01:55
«Я не буду защищать США с оружием в руках»: химик Артём Оганов о возвращении в Россию, молодых учёных и Сколтехе
03 мая 2021, 20:00
Кравчук поставил Путину ультиматум по Донбассу
01 мая 2021, 13:00
Чего боится разведка США: опубликован доклад о русских, которых ничего не берёт
01 мая 2021, 22:10
Киеву "прилетела" ответочка за артобстрел Горловки
29 апреля 2021, 17:00
Болгария выслала российского дипломата и попросила у Москвы помощи
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.