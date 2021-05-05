Член Совета Федерации России Алексей Пушков одним историческим фактом доказал несамостоятельность Украины, которая вечно ищет себе покровителей.

Он прокомментировал заявление главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонида Кравчука о том, что Киев определится со своей позицией по Минским переговорам только после встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. То есть после отмашки из Вашингтона.

Пушков отметил, что у Украины сегодня нет ни самостоятельной политики, ни суверенитета, поскольку страна всегда от кого-то зависела - от России, Швеции, Польши, Австро-Венгрии и Германии.

Поэтому на Украине, сколько бы там ни придумывали себе "великую" историю, ведущую своё начало чуть ли не от атлантов, отсутствует элита, способная к самостоятельному мышлению и поведению, - пишет сенатор.

Вместо самостоятельной элиты Украиной правят случайно оказавшиеся во власти люди, главная цель которых - как можно быстрее найти себе покровителей и финансовых доноров. Отсутствие исторически сложившейся государственности страна не смогла преодолеть даже за 30 лет формально независимого существования.

Именно поэтому сегодня Киев оказался в полной зависимости от США. По-другому страна функционировать просто не может, считает Пушков.

Скриншот:Telegram/Алексей ПУШКОВ

Напомним, что украинские власти возлагают огромные надежды на Байдена, который ещё в годы правления Барака Обамы, будучи вице-президентом, сформировал систему внешнего управления Украиной и отдавал распоряжения Киеву по телефону. Об этом, в частности, свидетельствуют слитые записи телефонного разговора между Байденом и экс-президентом Украины Петром Порошенко, в которых американский политик приказывает своему собеседнику уволить бывшего генпрокурора Виктора Шокина.