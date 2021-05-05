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Пушков одним историческим фактом доказал несамостоятельность Украины
05 мая 2021, 02:15 • 69 • Политика
Член Совета Федерации России Алексей Пушков одним историческим фактом доказал несамостоятельность Украины, которая вечно ищет себе покровителей.
Он прокомментировал заявление главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонида Кравчука о том, что Киев определится со своей позицией по Минским переговорам только после встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. То есть после отмашки из Вашингтона.
Пушков отметил, что у Украины сегодня нет ни самостоятельной политики, ни суверенитета, поскольку страна всегда от кого-то зависела - от России, Швеции, Польши, Австро-Венгрии и Германии.
Вместо самостоятельной элиты Украиной правят случайно оказавшиеся во власти люди, главная цель которых - как можно быстрее найти себе покровителей и финансовых доноров. Отсутствие исторически сложившейся государственности страна не смогла преодолеть даже за 30 лет формально независимого существования.
Именно поэтому сегодня Киев оказался в полной зависимости от США. По-другому страна функционировать просто не может, считает Пушков.
Скриншот:Telegram/Алексей ПУШКОВ
Напомним, что украинские власти возлагают огромные надежды на Байдена, который ещё в годы правления Барака Обамы, будучи вице-президентом, сформировал систему внешнего управления Украиной и отдавал распоряжения Киеву по телефону. Об этом, в частности, свидетельствуют слитые записи телефонного разговора между Байденом и экс-президентом Украины Петром Порошенко, в которых американский политик приказывает своему собеседнику уволить бывшего генпрокурора Виктора Шокина.
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