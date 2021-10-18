Пушков одним фото разоблачил американские "Абрамсы". Польшу предупредили

Член Совета Федерации Алексей Пушков одним фото разоблачил мощь и надёжность американских танков "Абрамс", которые недавно приобрела Польша на случай "войны с Россией". Варшаву предупредили: далеко эти танки не уедут.

Алексей Пушков прокомментировал фотографию, выложенную Telegram-каналом "Милитарист". На ней можно увидеть танк "Абрамс" со слетевшей гусеницей. Многие военные утверждают, что танк, потерявший мобильность, автоматически превращается в братскую могилу для экипажа. Судя по снимку, гусеница порвалась на ровном месте - там, где нет ни кочек, ни коряг, ни других препятствий. То есть речь, вероятнее всего, идёт о производственном дефекте.

Сенатор отметил, что потеря гусеницы - это самое малое, на что стоит рассчитывать польским военным, если они решат вторгнуться в Россию.

Это то, что в лучшем случае ждёт новые польские танки "Абрамс", если они двинутся на Россию. Реальность будет много хуже,

- написал Пушков в Telegram.

Скриншот:Telegram/Алексей ПУШКОВ

Напомним, ранее польские власти приобрели у США партию танков "Абрамс" на случай вооружённого противостояния с Россией. Многие эксперты, включая польских специалистов, неоднократно обращали внимание, что русская армия куда лучше вооружена, поэтому одними "Абрамсами" её одолеть не удастся. Кроме того, военная угроза исходит скорее от самой Польши, которая размещает у себя натовские силы и американские ракеты, а не от России.