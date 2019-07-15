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Пушков объяснил желание США помешать «Северному потоку — 2»
15 июля 2019, 02:39 • 62 • Политика
США стремятся помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», чтобы вынудить Европу закупать их сжиженный природный газ (СПГ). Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.
Он отметил, что если «Северный поток — 2» не будет запущен в срок, Европе придется компенсировать нехватку российского газа и заплатить от €8 млрд до €24 млрд за импорт СПГ.
«Большая часть этих средств пойдет США. Поэтому США и стараются сорвать или хотя бы замедлить завершение проекта», — написал сенатор 14 июля в Twitter.
12 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «защищает» Европу, проводя борьбу с газопроводом, и рассказал о «лучшей» альтернативе российскому газу.
В конце месяца палата представителей конгресса США одобрила законопроект о введении санкций против строящихся газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения надежных поставок газа в Европу. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, страны Прибалтики, Украина и США.
28 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о ходе строительства газопровода и отметил, что отклонений от графика нет.
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