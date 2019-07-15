Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия возродила великую стройку СССР. И вот для чего
С-400 - "на счастье": Эрдоган тонко намекнул на важность "Триумфа...
Медведчук назвал главную помеху для украинской политики
Вслед за Габунией: Грузинский мэр обвинил Путина во лжи
Главная / Политика

Пушков объяснил желание США помешать «Северному потоку — 2»

15 июля 2019, 02:39  •  62 • Политика
США стремятся помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», чтобы вынудить Европу закупать их сжиженный природный газ (СПГ). Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.
Он отметил, что если «Северный поток — 2» не будет запущен в срок, Европе придется компенсировать нехватку российского газа и заплатить от €8 млрд до €24 млрд за импорт СПГ.
«Большая часть этих средств пойдет США. Поэтому США и стараются сорвать или хотя бы замедлить завершение проекта», — написал сенатор 14 июля в Twitter.
12 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «защищает» Европу, проводя борьбу с газопроводом, и рассказал о «лучшей» альтернативе российскому газу.
В конце месяца палата представителей конгресса США одобрила законопроект о введении санкций против строящихся газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения надежных поставок газа в Европу. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, страны Прибалтики, Украина и США.
28 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о ходе строительства газопровода и отметил, что отклонений от графика нет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
14 июля 2019, 23:24
Меведчука затравили в Сети за рассекречивание главного "кукловода" Киева
14 июля 2019, 10:24
Дипломатический вандал: Трамп вышел из сделки с Ираном просто назло Обаме – экс-посол Британии
14 июля 2019, 23:24
Путину тяжело говорить: Показан кусок интервью Стоуну о Майдане и обещании Обамы
14 июля 2019, 23:24
Голливудский актёр сделал неожиданное признание о России: "Я хочу, чтобы вы знали"
14 июля 2019, 10:24
Триумф Путина: Россия получит доступ к секретам НАТО благодаря сделке с Турцией – Focus Online
14 июля 2019, 03:54
США грозят санкциями. Слуцкий пообещал обеспечить С-400 прочие страны Ближнего Востока
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июля 2019, 12:54
«Холод оздоравливает» Как в России и Грузии отреагировали на оскорбления Путина в эфире «Рустави 2»
08 июля 2019, 11:24
"Не грузин... и не мужчина!" В Грузии отреклись от оскорбившего Путина журналиста
10 июля 2019, 02:24
"Грузии была уготована участь Украины": Эксперт рассказал, как Путин спас грузинский народ
11 июля 2019, 20:39
"Когда хванчкары выпито столько...": Грузинская журналистка впала в истерику от интервью с Петром Толстым - видео
09 июля 2019, 01:54
«Ты не сын Кавказа»: Кадыров ответил грузинскому журналисту, оскорбившему Путина
11 июля 2019, 07:39
"Всех обокрал!": В Закарпатье Порошенко прогнали с его собственного митинга под крики "ганьба"
13 июля 2019, 11:39
"Думаете, мы долго будем существовать?": Украинский генерал о масштабе российских учений в Крыму
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.