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Пушков объяснил заинтересованность США в саммите с Путиным: "Американцы любят "мягко стелить"

27 мая 2021, 04:10  •  60 • Политика
Сенатор Алексей Пушков нашёл причину, почему Джо Байден и Белый дом так явно выражают заинтересованность в саммите с Владимиром Путиным. "Американцы любят "мягко стелить", - предупредил политик и указал на нюанс.
По мнению Пушкова, Россия для США одновременно и проблема, и вызов, и потенциальная экзистенциальная угроза. Причём угрозу эту Белому дому необходимо нейтрализовать.
Политик обратил внимание, что сейчас Вашингтон весьма конструктивно настроен. Это один из элементов подготовки к разговору двух президентов.
"Американцы любят "мягко стелить" перед такого рода встречами, чтобы добиться уступок от другой стороны", - предупредил сенатор в своём Telegram-канале.
Он напомнил, что похожая ситуация складывалась и раньше. Вашингтон так же "мягко стелил" и перед встречами с Горбачёвым, и перед встречами с Ельциным. Алексей Пушков призвал помнить о том, что совсем недавно Джо Байден открытом называл Россию врагом Соединённых Штатов.

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