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Пушков объяснил время возобновления военного конфликта в Карабахе

05 октября 2020, 00:45  •  54 • Политика
Отдаление Еревана от Москвы стало косвенной причиной нынешнего военного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в воскресенье, 4 октября, написал в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.
Он выразил уверенность в том, что нынешнее обострение конфликта в Карабахе не случайно произошло именно в период, когда армянское правительство возглавляет Никол Пашинян.
«Это не простое совпадение, а осознанный расчет. В том числе из-за тенденции нового правительства Армении ставить под сомнение отношения с Россией», — отметил сенатор.
По словам Пушкова, Турция прекрасно осознает, что несмотря на заметное в последнее время стремление Еревана к странам Запада, эти государства ему на помощь не придут.
«Одно дело — оттягивать Армению от России, это — любимое дело. И совсем другое — встать на ее защиту. Как говорят в Одессе, две большие разницы», — заключил сенатор.
В то же время Пашинян 4 октября выразил уверенность, что Москва в случае необходимости окажет Еревану поддержку.
Очередное обострение конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике произошло 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в начале боевых действий.
При этом, по данным Армении, азербайджанской стороне оказывает военную поддержку Турция. Анкара и Баку эти данные не подтверждают, однако турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что окажет Азербайджану любую необходимую поддержку.
Россия, США и Франция, входящие в Минскую группу ОБСЕ по урегулированию конфликта, призвали стороны к прекращению огня.
Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В ходе военного противостояния в 1992–1994 годах Баку утратил контроль над регионом.

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