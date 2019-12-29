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Пушков объяснил возмущение Польши из-за слов Путина о после

29 декабря 2019, 11:09  •  91 • Политика
Польша не хочет признавать некоторые части своей истории, поэтому слова президента России Владимира Путина о польской политике 30-х годов задели Варшаву за живое. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.
28 декабря польский МИД вызвал посла России Сергея Авдеева. Причиной стали слова российского лидера, назвавшего сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Германии Юзефа Липского, который в 30-х годах обещал поставить Гитлеру памятник за предложение выслать евреев в Африку.
Возмущение из-за слов Путина выразили и польские СМИ. Журналист Марек Щверчиньский обвинил Москву в желании опозорить Варшаву перед союзниками.
«Слова Путина о польском после-антисемите, обещавшем поставить памятник Гитлеру, задели Варшаву за живое. Причина: там не хотят признавать этой части своей истории, а Польшу изображают невинной и безгрешной жертвой Берлина и Москвы. Однако история Польши говорит совсем о другом», — написал 28 декабря Пушков в Twitter.
В сентябре бывший чехословацкий дипломат Ладислав Кубизнак напомнил Варшаве о поддержке действий Гитлера в 30-х годах. По его словам, Польша — страна лицемеров, которая не любит вспоминать свою радость от побед Гитлера в начале Второй мировой войны.

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