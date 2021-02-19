Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Это русский город! — бармен поставила на место украиномовную посетительницу
Келейные переговоры в Эмиратах закончились для Владимира Зеленского полным прова...
«Какое наступление?» — боевики ВСУ рассказали о реальном положении дел на линии ...
Это русский город? — история со смелым барменом получила логичное продолжение
Главная / Политика

Пушков объяснил восхищение мнением Запада комплексом неполноценности

19 февраля 2021, 09:35  •  118 • Политика
Восхищение тем, что страны Запада признают российские достижения, — это проявление комплекса неполноценности. Такую точку зрения 18 февраля в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.
Таким образом он прокомментировал публикацию немецкого издания Die Welt о российской вакцине «Спутник V».
«Не надо цитировать эту чушь и тем более восхищаться тем, что наши успехи признали никому не ведомые журналисты, пишущие из страны, где полный локдаун и катастрофически не хватает вакцины. Мне уже доводилось писать, что восхищение перед признанием наших достижений — причем неохотное, через губу — с Запада есть проявление комплекса неполноценности», — написал он.
Тем, кто по-прежнему восхищается признанием Запада, Пушков советует изжить в себе комплекс неполноценности и преодолеть «информационного раба».
7 февраля Пушков призвал перестать играть в «информационно-оценочные поддавки» с Западом и зависеть от оценок российских действий за рубежом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



118
Источник
Похожие новости
18 февраля 2021, 20:45
Сенатор объяснил отказ перекрывать газ Украине в ответ на водную блокаду Крыма
18 февраля 2021, 23:30
Никак нельзя: Захарова послала Токио прощальный сигнал о Курилах
18 февраля 2021, 21:40
Экс-глава ПАСЕ раскритиковала Евросоюз за выпады против "Спутника V"
19 февраля 2021, 09:35
"Заплатил большие деньги": Порошенко купил закрытый Зеленским телеканал
18 февраля 2021, 20:45
Мэр Тольятти Анташев подал в отставку
18 февраля 2021, 20:45
На круглом столе ЭИСИ обсудили доверие граждан к власти
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 февраля 2021, 02:10
Решительный протест: Россия высылает сотрудника эстонского посольства в ответ на дейс...
19 февраля 2021, 02:10
«Несоразмерная защита»: москвичка, получившая условный срок за самооборону, пытается ...
19 февраля 2021, 07:40
«Мнение Москвы не приветствуется»: чего ожидать от Мюнхенской конференции по безопасн...
19 февраля 2021, 01:20
Эстония согласна ратифицировать договор о границе с Россией
19 февраля 2021, 02:10
«На десятилетия вперёд»: какие снайперские винтовки могут заменить легендарную СВД
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 февраля 2021, 04:50
Россия внесла в санкционный список еще девять украинских компаний
14 февраля 2021, 19:20
Украинские солдаты погибли в Донбассе
16 февраля 2021, 20:50
Лукашенко наказал Литву за антибелорусские санкции
15 февраля 2021, 18:15
Почему Владимир Зеленский решил отказаться от «водного шантажа» Москвы, и когда крымчанам вернут днепровскую воду
17 февраля 2021, 23:40
Олег Ляшко: Украина не смогла обмануть Россию
15 февраля 2021, 09:05
«Все разбегутся. От Украины останется бандеровский Киев с Галичиной»
13 февраля 2021, 00:15
Ситуация меняется: русскоязычные жители Украины перестали бояться
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.