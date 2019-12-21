Пушков объяснил Турчинову, где находятся "исконные земли" Украины

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что исконно русские земли ограничиваются лишь Московской областью. По мнению политика, слова украинца демонстрируют, что он не только агрессивен, но и не особо умён.

"Если исконно русские земли - это Подмосковье, то украинские - это Диканька с окружающими хуторами", - написал Пушков в Twitter.

Сенатор отметил, что Турчинов явно не стесняется своего невежества. Также бывший глава СНБО Украины явно не слышал о Новгороде, Пскове, Твери.

"И Киев украинским в старину не был за отсутствием Украины", - ехидно отметил Пушков.

Также на слова Турчинова обратил внимание военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" и директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко. Он поинтересовался у подписчиков, что они думают по поводу высказываний Кровавого Пастора.

"Недоразумение с Крымом исправили, придёт время и других территорий", - пишет @russian_trace. "Лавров про таких давно сказал", - отметил Юрий Николаев @n_uriy. "Пора на Украине делать дебандеризацию с помощью вежливых людей - куда только тогда побежит Трупчинов с Петей Трупошенко", - предлагает Николай @xAiACKqXmgH7UKJ.

Напомним, что Турчинов получил на Украине кличку Кровавый Пастор за жестокость на Майдане и проповеди в баптистской церкви. Также Турчинов ответственен за начало карательной операции украинских войск в Донбассе.