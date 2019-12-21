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Пушков объяснил Турчинову, где находятся "исконные земли" Украины
21 декабря 2019, 11:24 • 105 • Политика
Сенатор Алексей Пушков ответил экс-главе СНБО Украины Александру Турчинову на слова о границе исконно русских земель. "Если исконно русские земли - это Подмосковье, то украинские это Диканька с окружающими хуторами", - сказал политик.
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что исконно русские земли ограничиваются лишь Московской областью. По мнению политика, слова украинца демонстрируют, что он не только агрессивен, но и не особо умён.
Сенатор отметил, что Турчинов явно не стесняется своего невежества. Также бывший глава СНБО Украины явно не слышал о Новгороде, Пскове, Твери.
Также на слова Турчинова обратил внимание военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" и директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко. Он поинтересовался у подписчиков, что они думают по поводу высказываний Кровавого Пастора.
Напомним, что Турчинов получил на Украине кличку Кровавый Пастор за жестокость на Майдане и проповеди в баптистской церкви. Также Турчинов ответственен за начало карательной операции украинских войск в Донбассе.
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