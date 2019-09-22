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Пушков объяснил трудность отправки Порошенко в тюрьму
22 сентября 2019, 17:09 • 146 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему бывший президент Украины Петр Порошенко уверен в том, что новой власти не удастся отправить его в тюрьму.
«Порошенко не окажется в тюрьме не потому, что «никого и ничего не боится», а потому что за свои политические и прочие услуги США и другим странам Запада получил от них «охранную грамоту», — написал парламентарий в своем Twitter в воскресенье, 22 сентября.
По словам политика, по этой же причине до сих пор не посадили экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Пушков высказал уверенность, что нынешнего президента Украины Владимира Зеленского «уже предупредили» насчет Порошенко.
Ранее Порошенко в интервью украинскому «5 каналу» заявил, что не боится «никого и ничего». По словам политика, в прошлом у него был опыт пребывания в «оппозиции» и нынешняя власть, которую он назвал «мальчиками», не первая, кто хочет «упрятать Порошенко».
Имя бывшего президента Украины фигурирует в 11 уголовных делах. В частности, экс-президента подозревают в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, коррупции, легализации преступных доходов от продажи завода «Кузница на Рыбальском», незаконном приобретении телеканала «Прямой», узурпации судебной власти и злоупотреблении властью.
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