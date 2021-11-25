Пушков объяснил Тимошенко, почему Украина стоит на коленях

Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление Тимошенко о том, что власти Украины поставили её на колени перед Москвой и Минском.

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на заявление украинского политика Юлии Тимошенко о том, что Украина стоит на коленях перед Россией и Белоруссией.

Ранее глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко утверждала, что власти Украины из-за неправильной энергетической политики накануне отопительного сезона "поставили практически на колени" страну перед Москвой и Минском. По словам Тимошенко, Украина не закачала газ и не имеет угля для отопления домов. Тимошенко напомнила, что Киев не признаёт президентом Белоруссии Лукашенко и считает Россию страной-агрессором, однако получает по аварийным каналам из этих стран электроэнергию.

Добавлю к этому красноречивому заявлению одно: не злобные внешние силы виноваты в том, что Украина "стоит на коленях". Её поставили в это неприятное положение некомпетентные и безответственные авантюристы, которые правят ей последние годы...

- написал сенатор Пушков в своём Telegram-канале.

Пушков напомнил, что с 2014 года в головах у властей Украины либо "батька наш Бандера", либо неумные мечты о "европейском рае".

Уголь есть на Донбассе, но его возят из США. Газ есть у России, но его перекупают за бОльшую цену у Польши и Словакии. А скоро начнут сало возить из Аргентины. Приехали, как говорится...

- подчеркнул Пушков.