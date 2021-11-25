Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия ответила на угрозу шуткой: В Швеции очень обиделись
Украинская бронетехника осталась без белорусской солярки
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдави...
США готовят военный "подарок" Украине - СМИ
Главная / Политика

Пушков объяснил Тимошенко, почему Украина стоит на коленях

25 ноября 2021, 15:50  •  124 • Политика
Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление Тимошенко о том, что власти Украины поставили её на колени перед Москвой и Минском.
Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на заявление украинского политика Юлии Тимошенко о том, что Украина стоит на коленях перед Россией и Белоруссией.
Ранее глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко утверждала, что власти Украины из-за неправильной энергетической политики накануне отопительного сезона "поставили практически на колени" страну перед Москвой и Минском. По словам Тимошенко, Украина не закачала газ и не имеет угля для отопления домов. Тимошенко напомнила, что Киев не признаёт президентом Белоруссии Лукашенко и считает Россию страной-агрессором, однако получает по аварийным каналам из этих стран электроэнергию.
Добавлю к этому красноречивому заявлению одно: не злобные внешние силы виноваты в том, что Украина "стоит на коленях". Её поставили в это неприятное положение некомпетентные и безответственные авантюристы, которые правят ей последние годы...
- написал сенатор Пушков в своём Telegram-канале.
Пушков напомнил, что с 2014 года в головах у властей Украины либо "батька наш Бандера", либо неумные мечты о "европейском рае".
Уголь есть на Донбассе, но его возят из США. Газ есть у России, но его перекупают за бОльшую цену у Польши и Словакии. А скоро начнут сало возить из Аргентины. Приехали, как говорится...
- подчеркнул Пушков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





124
Источник
Похожие новости
25 ноября 2021, 00:05
Мат в три хода. Как Россия останавливает войну с США
25 ноября 2021, 00:05
Байден обновил список колоний США: есть неожиданности
25 ноября 2021, 05:55
"Праведный гнев людей": Политолог назвал сроки восстания на Украине
25 ноября 2021, 08:15
"Ни одного литра": Командование оставило боевиков ВСУ в Донбассе без топлива
25 ноября 2021, 06:30
В Госдуме ответили на призыв ЕС отменить закон РФ о поддержке Донбасса
25 ноября 2021, 08:15
Пронько: "Чиновники и депутаты пытаются замять разразившийся скандал"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 ноября 2021, 18:30
Шах и мат авиапрому США: русский истребитель Checkmate пошёл в производство
22 ноября 2021, 13:45
Русские, сдавайтесь и дайте денег: Заявления Киева в коротком изложении "Голоса Мордора"
22 ноября 2021, 09:40
После слов Симоньян американец Майкл Бом обещал не возвращаться в США
22 ноября 2021, 13:45
Симоньян предложила Рашкину создать новую партию. Название вызвало взрыв хохота
21 ноября 2021, 09:10
Новый скандал на Украине: Cпецоперацию по похищению 33 граждан России сорвал Зеленский
20 ноября 2021, 04:30
Почему расследование крушения МН-17 никогда не прекратится: Кедми раскрыл план Запада
21 ноября 2021, 22:00
Киев готовит "злой сценарий" для Донбасса, война закончится за 600 минут - источник
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.