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Пушков объяснил Тимошенко, почему Украина стоит на коленях
25 ноября 2021, 15:50 • 124 • Политика
Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление Тимошенко о том, что власти Украины поставили её на колени перед Москвой и Минском.
Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на заявление украинского политика Юлии Тимошенко о том, что Украина стоит на коленях перед Россией и Белоруссией.
Ранее глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко утверждала, что власти Украины из-за неправильной энергетической политики накануне отопительного сезона "поставили практически на колени" страну перед Москвой и Минском. По словам Тимошенко, Украина не закачала газ и не имеет угля для отопления домов. Тимошенко напомнила, что Киев не признаёт президентом Белоруссии Лукашенко и считает Россию страной-агрессором, однако получает по аварийным каналам из этих стран электроэнергию.
- написал сенатор Пушков в своём Telegram-канале.
Пушков напомнил, что с 2014 года в головах у властей Украины либо "батька наш Бандера", либо неумные мечты о "европейском рае".
- подчеркнул Пушков.
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