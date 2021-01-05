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Пушков объяснил причину проигрыша Зеленского Путину

05 января 2021, 12:15  •  5 • Политика
Federation Council of Russia/www.globallookpress.com
Глава РФ остается популярной фигурой для жителей Незалежной
Президент Украины Владимир Зеленский не смог обойти российского лидера Владимира Путина по просмотрам новогоднего поздравления населения. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что фигура главы РФ до сих пор представляет предмет повышенного интереса со стороны украинцев, заявил сенатор Алексей Пушков.
Ранее в Сети появилась новость о том, что первое место по поисковым запросам жителей Незалежной в Google занял "С новым годом 2021", в то время как запрос с соответствущей фразой на украинском языке "З Новим роком" отстал в два раза. Более того, указанный запрос является единственным украиноязычным в ведущих десяти запросах в пределах Незалежной в Сети. Седьмую строчку заняло поздравление Путина, в то время как обращение Зеленского заняло лишь 13-е место.
По словам сенатора, непопулярность украинского лидера в родной стране на фоне Нового года объясняется большей востребованностью обращения его российского коллеги. По этой причине можно сделать вывод о том, что Путин до сих пор вызывает интерес у местного населения, в то время как действующий президент Украины теряет рейтинг.
Более того, Киев не может ограничить информационное поле РФ в пределах своего государства, а украинцы, как и ранее, по-прежнему стремятся получить информацию из России, о чем Пушков написал в своем телеграм-канале.
Ранее Пушков прокомментировал заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, заявившего о том, что над Симферополем будет развеваться флаг Незалежной.

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