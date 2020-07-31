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Пушков объяснил причину объединения Украины с Польшей

31 июля 2020, 10:05  •  74 • Политика
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
По мнению российского сенатора, к хорошим последствиям это не приведет
Алексей Пушков считает, что, объединившись с Литвой и Украиной в "Люблинский треугольник", Польша намеревается получить доступ к Черному морю. Однако такое может привести к печальным последствиям, указал он.
Сенатор написал в своем "Твиттер", выйти к Черному морю – старая мечта польской элиты времен Юзефа Прилсудского, ставшего первым главой возрожденного Польского государства. Сенатор напомнил, что политика этого лидера ни к чему хорошему не привела, а также отметил, что интерес к Черному морю у Польши "отдает фарсом", пишет URA.RU.
C помощью «Люблинского треугольника» с участием Литвы и Украины, Польша намерена выйти к Чёрному морю. Старая мечта польской элиты времён Пилсудского - «Польша от моря до моря». Политика Пилсудского привела к трагедии для Польши. Ее нынешний интерес к Чёрному морю отдаёт фарсом.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 30, 2020
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина собирается создать "Люблинский треугольник" вместе с Польшей и Литвой. Цель объединения – укрепить позиции в Центральной Европе, обеспечив сотрудничество между странами в экономическом, торговом и инвестиционном секторах.

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