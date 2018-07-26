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Пушков объяснил поведение Геращенко на встрече по Донбассу в Минске

26 июля 2018, 10:24  •  381 • Украина
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал инцидент на заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
 
© РИА Новости
 

«Сообщают, что вице-спикер Рады Ирина Геращенко сорвала заседание Минской группы по Донбассу. Не удивлён: знаю её по ПАСЕ, где она вела себя как невменяемая. Такого рода «переговорщики» способны только войну объявлять. Киев и направляет их для срыва соглашений», — написал он.

Ранее стало известно, что представитель Украины Геращенко сорвала переговоры в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе.  Отмечается, что представитель Украины опоздала на час и начала своё выступление с антироссийской риторики.

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