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Пушков объяснил поведение Геращенко на встрече по Донбассу в Минске
26 июля 2018, 10:24 • 381 • Украина
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал инцидент на заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
© РИА Новости
«Сообщают, что вице-спикер Рады Ирина Геращенко сорвала заседание Минской группы по Донбассу. Не удивлён: знаю её по ПАСЕ, где она вела себя как невменяемая. Такого рода «переговорщики» способны только войну объявлять. Киев и направляет их для срыва соглашений», — написал он.
Ранее стало известно, что представитель Украины Геращенко сорвала переговоры в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе. Отмечается, что представитель Украины опоздала на час и начала своё выступление с антироссийской риторики.
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