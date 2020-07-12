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Пушков объяснил план Зеленского по проведению саммита "нормандской четвёрки"

12 июля 2020, 23:00  •  19 • Политика
Сенатор Алексей Пушков объяснил план президента Украины Владимира Зеленского по проведению саммита "нормандской четвёрки".
По словам сенатора, в стратегии Зеленского всё просто.
Пушков напомнил о том, что Киев настаивает на скорейшем проведении саммита "нормандской четвёрки", не выполняя при этом свои обязательства.
"Будучи не готовым ввести особый статус Донбасса и обеспечить прекращение огня, не говоря уже о разведении сторон", - уточнил сенатор.
При этом он отметил, что Зеленский пытается добиться собственной цели:
"В этой ситуации новый саммит для Зеленского - имитация деятельности и своей значимости. И всё", - написал он в своём Twitter-аккаунте.
Киев настаивает на скорейшем проведении саммита "нормандской четвёрки", будучи не готовым ввести особый статус Донбасса и обеспечить прекращение огня, не говоря уже о разведении сторон. В этой ситуации новый саммит для Зеленского - имитация деятельности и своей значимости. И всё.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 12, 2020
Напомним, что ранее украинская сторона официально отказалась выполнять одно из главных условий по урегулированию в Донбассе.
В частности, это следует из слов министра по вопросам так называемой реинтеграции "оккупированных территорий" Алексея Резникова. Он отметил, что во время встречи в Берлине "с российской стороны звучало, что особый статус должен быть включён в Конституцию Украины".
При этом представители Киева, по его словам, официально заявили, что об этом не может быть и речи.
"Но никакого особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей и любых других районов также в Конституции Украины быть не может", - отметил он.

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