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Пушков объяснил план Зеленского по проведению саммита "нормандской четвёрки"
12 июля 2020, 23:00 • 19 • Политика
Сенатор Алексей Пушков объяснил план президента Украины Владимира Зеленского по проведению саммита "нормандской четвёрки".
По словам сенатора, в стратегии Зеленского всё просто.
Пушков напомнил о том, что Киев настаивает на скорейшем проведении саммита "нормандской четвёрки", не выполняя при этом свои обязательства.
"Будучи не готовым ввести особый статус Донбасса и обеспечить прекращение огня, не говоря уже о разведении сторон", - уточнил сенатор.
При этом он отметил, что Зеленский пытается добиться собственной цели:
"В этой ситуации новый саммит для Зеленского - имитация деятельности и своей значимости. И всё", - написал он в своём Twitter-аккаунте.
Напомним, что ранее украинская сторона официально отказалась выполнять одно из главных условий по урегулированию в Донбассе.
В частности, это следует из слов министра по вопросам так называемой реинтеграции "оккупированных территорий" Алексея Резникова. Он отметил, что во время встречи в Берлине "с российской стороны звучало, что особый статус должен быть включён в Конституцию Украины".
При этом представители Киева, по его словам, официально заявили, что об этом не может быть и речи.
"Но никакого особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей и любых других районов также в Конституции Украины быть не может", - отметил он.
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