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Пушков объяснил отказ Ельцина от Крыма

09 декабря 2019, 10:09  •  83 • Политика
Первый президент России Борис Ельцин отказался от Крыма, хотя у него была возможность присоединить территорию к РФ, чтобы «выгнать» последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева из Кремля. Такое мнение на своей странице в Twitter высказал сенатор Алексей Пушков.
По его словам, у Ельцина была возможность обусловить независимость Украины возвращением Крыма в состав России, и Киев был бы рад получить независимость за эту цену, но первому президенту «было наплевать» на полуостров, и его интересовала только возможность избавиться от Горбачева с помощью развала СССР, пишет Ura.ru.
8 декабря глава администрации первого российского президента Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал, по какой причине Россия не присоединила к себе Крым в 1991 году.
Ранее в этот же день лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал «самым страшным преступлением в истории России» подписание Беловежского соглашения, которое констатировало ликвидацию СССР и провозглашало создание СНГ.
Беловежское соглашение было заключено 8 декабря 1991 года. Документ подписали высшие должностные лица и главы правительств трех союзных республик: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от Российской Федерации (РСФСР), Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Республики Беларусь, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.
Фактически же Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту главы государства.

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