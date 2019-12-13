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Пушков объяснил опасность изменения Минских соглашений

13 декабря 2019, 14:54  •  47 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал желание президента Украины Владимира Зеленского внести изменения в Минские договоренности.
12 декабря украинский лидер отметил, что Киев хотел бы скорректировать, в частности, пункт, касающийся контроля госграницы в Донбассе. Украина настаивает на получении контроля границы до проведения выборов в регионе, а не после.
«Передача под контроль Украины госграницы в Донбассе убьет Минские соглашения. Туда сразу же ринутся батальоны, начнется удушение ДНР/ЛНР. «Нормандский формат» будет отброшен Киевом за ненадобностью», — написал Пушков в Twitter.
Сенатор подчеркнул, что нынешнее состояние границы — гарантия и минского процесса, и безопасности людей. Кроме того, он выразил уверенность, что «фокус» с поправками к соглашениям не пройдет, и призвал Киев не строить иллюзии.
11 декабря представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина подготовит к ним изменения в Минские договоренности до следующей «нормандской встречи» (март 2020 года).
Накануне в Париже завершилась встреча лидеров «нормандской четверки» (РФ, Украина, Германия, Франция), на которой стороны заявили о безальтернативности Минских соглашений.

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