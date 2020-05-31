Пушков объяснил нежелание Меркель ехать на саммит G7 в США

Канцлер Германии Ангела Меркель не хочет ехать на саммит «Большой семерки» (G7) в США не из-за эпидемии коронавируса, а из-за разногласий с американским лидером Дональдом Трампом. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.

Он отметил, что пик коронавируса в Германии идет на спад, и Меркель могла бы посетить саммит, если бы не споры с Трампом, в том числе из-за «Северного потока — 2».

«Трамп, говорят, очень недоволен. Но даже если Меркель в итоге не поедет, «Большая шестерка» — тоже неплохо», — написал он 30 мая в Twitter.

Накануне издание Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника заявило, что в ходе телефонного разговора на этой неделе между Трампом и Меркель возник «горячий» спор. Причиной названы разногласия по «Северному потоку — 2», ситуации с НАТО и отношениям с Китаем.

В итоге, по данным издания, Меркель отказалась ехать на саммит.

20 мая Трамп сообщил, что планирует провести очный саммит G7 в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде.

Другие участники G7 пока точного ответа о своем участии не дали. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что поедет, если и другие лидеры «семерки» (Канады, Японии, Великобритании, Италия) решат ехать.