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Пушков объяснил нежелание Меркель ехать на саммит G7 в США

31 мая 2020, 01:55  •  24 • Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель не хочет ехать на саммит «Большой семерки» (G7) в США не из-за эпидемии коронавируса, а из-за разногласий с американским лидером Дональдом Трампом. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.
Он отметил, что пик коронавируса в Германии идет на спад, и Меркель могла бы посетить саммит, если бы не споры с Трампом, в том числе из-за «Северного потока — 2».
«Трамп, говорят, очень недоволен. Но даже если Меркель в итоге не поедет, «Большая шестерка» — тоже неплохо», — написал он 30 мая в Twitter.
Накануне издание Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника заявило, что в ходе телефонного разговора на этой неделе между Трампом и Меркель возник «горячий» спор. Причиной названы разногласия по «Северному потоку — 2», ситуации с НАТО и отношениям с Китаем.
В итоге, по данным издания, Меркель отказалась ехать на саммит.
20 мая Трамп сообщил, что планирует провести очный саммит G7 в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде.
Другие участники G7 пока точного ответа о своем участии не дали. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что поедет, если и другие лидеры «семерки» (Канады, Японии, Великобритании, Италия) решат ехать.

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