Пушков объяснил неприятие Европой американской воук-культуры

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на статью Джеймса МакОули в американском The Nation, посвященную противостоянию Европы так называемой воук-культуре. Сенатор выявил три основные идеи из статьи, о которых рассказал в своем Telegram 2 января.

По мнению Пушкова, статья МакОули — убежденного сторонника woke culture (воук — политический термин афроамериканского английского, обозначает усиленное внимание к вопросам социального, этнического и гендерного равенства) и ультра-либеральной политкорректности — полна «идеологического мусора», однако основные вещи из материала сенатор выделил.

Первым делом Пушков отметил, что американская контркультура и диктатура политкорректности стали несущей конструкцией «неоамериканской Матрицы». Чтобы ее низвергнуть, потребуется новая, консервативная и контркультурная революция. Шансов на нее в США, по мнению Пушкова, не много.

«Второе: в Западной Европе царит идейная сумятица, но всё же просматривается сопротивление экспансии контркультуры из США, которую многие европейцы считают американским «культурным империализмом» и неприменимой к Европе моделью социального поведения», — продолжил сенатор.

И третьим, важным фактором, мешающим Западной Европе воспринять «неоамериканскую Матрицу», Пушков назвал усиление в европейских странах радикального исламизма и прокатившуюся по ним волну терактов. По его мнению, это гарантирует дальнейшее сопротивление американской неокультурной доктрине, которая ориентирована на ниспровержение истории и традиционной культуры.

Джеймс МакОули в своей статье пытается понять, почему Европа отрицает воук-культуру, и найти причины этому. По его мнению, европейцам ближе «культура исключения», которая является не результатом возросшего осознания расового неравенства или большей приверженности социальной справедливости в широком понимании, а скорее ужасным и неизбежным последствием жизни в пространстве интернета, уверен он.

В конце декабря Пушков раскритиковал понятие «позитивной дискриминации». Международные конвенции осуждают и отвергают дискриминацию в любом виде, и у этого правила не может быть исключений, подчеркнул сенатор.