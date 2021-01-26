Пушков объяснил "намек" Белого дома на диалог с Путиным

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/www.globallookpress.com

Настрой демократов в отношении России заставляет подумать о встречном шаге дважды, убежден сенатор

Заявление официального представителя Белого дома Джен Псаки о диалоге между президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом и российским лидером Владимиром Путиным говорит о том, что Вашингтон ожидает звонка главы РФ. Такое заявление сделал член Совфеда Алексей Пушков.

Ранее Псаки заявила, отвечая на вопросы журналистов, что Белый дом не намерен комментировать вероятность диалога между президентами, так как не может предсказать вероятность такого диалога "на данном этапе". Тем не менее, уточнила пресс-секретарь администрации главы Соединенных Штатов, "президент снимает трубку", передает РИА Новости.

Также представитель администрации Белого дома добавила, что уведомит медиа о содержании запланированных звонков в ближайшие дни, пишет телеканал "360".

По словам сенатора, за заявлением американской стороны кроется "намек", который предельно ясен: команда Байдена ожидает звонка от Путина. Тем не менее, Пушков не знает, стоит ли российскому лидеру первому выходить на диалог с американским лидером, несмотря на то, что в политике отсутствуют условности, пишет Ura.ru.

"Особенно с учетом того настроя, с которым Байден пришел в Белый дом", – пишет Пушков в своем телеграм-канале.

Ранее сенатор предрек администрации Белого дома досрочную отставку из-за действий в отношении экс-президента США Дональда Трампа.