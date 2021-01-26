Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию
Главная / Политика

Пушков объяснил "намек" Белого дома на диалог с Путиным

26 января 2021, 09:40  •  109 • Политика
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/www.globallookpress.com
Настрой демократов в отношении России заставляет подумать о встречном шаге дважды, убежден сенатор
Заявление официального представителя Белого дома Джен Псаки о диалоге между президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом и российским лидером Владимиром Путиным говорит о том, что Вашингтон ожидает звонка главы РФ. Такое заявление сделал член Совфеда Алексей Пушков.
Ранее Псаки заявила, отвечая на вопросы журналистов, что Белый дом не намерен комментировать вероятность диалога между президентами, так как не может предсказать вероятность такого диалога "на данном этапе". Тем не менее, уточнила пресс-секретарь администрации главы Соединенных Штатов, "президент снимает трубку", передает РИА Новости.
Также представитель администрации Белого дома добавила, что уведомит медиа о содержании запланированных звонков в ближайшие дни, пишет телеканал "360".
По словам сенатора, за заявлением американской стороны кроется "намек", который предельно ясен: команда Байдена ожидает звонка от Путина. Тем не менее, Пушков не знает, стоит ли российскому лидеру первому выходить на диалог с американским лидером, несмотря на то, что в политике отсутствуют условности, пишет Ura.ru.
"Особенно с учетом того настроя, с которым Байден пришел в Белый дом", – пишет Пушков в своем телеграм-канале.
Ранее сенатор предрек администрации Белого дома досрочную отставку из-за действий в отношении экс-президента США Дональда Трампа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



109
Источник
Похожие новости
26 января 2021, 04:10
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что Навальный сделает в России
26 января 2021, 07:50
Сбитая с ног омоновцем выставила условия для прощения
26 января 2021, 06:00
Неонацистам выделили президентские деньги: На что пойдут почти 6 млн рублей?
26 января 2021, 07:50
"Белый дом требует": США пригрозили любыми мерами, если Навального не отпустят
26 января 2021, 02:20
Евросоюз поддержал Навального… на словах: Разговоры о санкциях против России закончились пшиком
26 января 2021, 04:10
Академик Глазьев раскрыл главную ошибку Горбачёва: То, что сделал Китай, но не сделала Россия
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 января 2021, 21:00
Есть ли у Путина дворец в Геленджике? Москва, Кремль - честный ответ
23 января 2021, 19:20
В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»
19 января 2021, 10:50
Трамп перед уходом сделал гадость России
22 января 2021, 22:15
В России появился новый "вождь", готовый превратить людей в стадо
21 января 2021, 16:00
Меркель поставила России условие по вакцине от COVID-19
24 января 2021, 15:30
"Он открыл глаза всем": На "прогулке Навального" москвичка с палкой устроила своё шоу
22 января 2021, 20:25
Деркач рассказал, что будет с Байденом, украинскими олигархами и постом президента после полной трансляции его аудиотеки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.