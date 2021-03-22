Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них ост...
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
Секретный объект - в щепки: ВКС России нанесли мощный удар по иностранным спецсл...
Главная / Политика

Пушков объяснил истерику НАТО вокруг Калининграда

22 марта 2021, 17:45  •  245 • Политика
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Североатлантический блок во главе с США пытается оправдать свое усиление на восточном фланге организации
Военную истерию стран-участниц НАТО вокруг Калининграда можно объяснить желанием альянса получить свободу действий по распространению своих сил рядом с западными границами России. Такую точку зрения высказал член Совфеда Алексей Пушков.
По его мнению, цель регулярных публикаций в западных СМИ об угрозе Москвы, которая якобы идет со стороны Калининградской области, – постоянно держать в публичном пространстве эту тему для обоснования насыщения силами блока Польши, стран Прибалтики и Балтийского моря.
"Вся эта болтовня насчет военной угрозы, якобы исходящей из Калининграда, нацелена не на подготовку к его захвату – это были бы casus belli и неизбежная война, а на разжигание истерии вокруг "военных приготовлений России", – написал сенатор в своем телеграм-канале.
Он считает, что в настоящий момент натовцы во главе с США пытаются втянуть в военные действия Финляндию и Швецию, до сих пор занимающие нейтральную позицию.
"Без такой регулярной "аналитической истерии" и сопутствующего медийного сопровождения НАТО лишится смысла и ей останется только продвигать права ЛГБТ", – резюмировал Пушков.
Ранее польское издание Gazeta Polska вышло со статьей, в которой утверждалось, что вооруженный конфликт с Североатлантическим блоком Россия якобы планирует начать с территории Калининградской области, поскольку для Москвы регион занимает удобное стратегическое положение. При этом, прогнозирует автор очередной "страшилки", РФ может применить "самое смертоносное оружие" для уничтожения сил противника, размещенных на восточном фланге НАТО.
Осенью прошлого года сербско-хорватское издание Geopolitika.news связало политический кризис в Белоруссии с якобы намерениями Москвы на этом фоне через Республику "пробить" к своему анклаву путь, обозначенный на военных картах и в геополитических раскладах как Сувалкский коридор.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



245
Источник
Похожие новости
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бунтарями
22 марта 2021, 13:10
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
22 марта 2021, 07:40
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
22 марта 2021, 04:00
Военкор спрогнозировал будущее Донбасса после испуга Киева: "Здесь все верят"
22 марта 2021, 04:00
На столе Путина в тайге разглядели секретное послание Байдену
22 марта 2021, 13:10
"Крым наш, но не совсем": Кто сдаёт полуостров изнутри? "Предателю" задали прямой вопрос
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бун...
22 марта 2021, 13:10
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
22 марта 2021, 07:40
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
22 марта 2021, 04:00
Военкор спрогнозировал будущее Донбасса после испуга Киева: "Здесь все верят&quo...
22 марта 2021, 05:50
Когда вспыхнет Донбасс: Инсайдер заявил о единственном сдерживающем факторе
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бунтарями
20 марта 2021, 08:00
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
21 марта 2021, 14:15
Скандальное интервью Бориса Ельцина из "Бесогона" поставило всех в тупик
20 марта 2021, 07:05
Слова Байдена о Путине могут обернуться войной для Украины, — Аваков
16 марта 2021, 00:25
Психиатрия: На Украине исключили букву «А» из названия Крыма и Одессы
19 марта 2021, 03:35
США решили спихнуть сомнительную вакцину: Русские отреагировали известной поговоркой
20 марта 2021, 23:35
Зачем Псаки надела "рассаду для помидоров": Пресс-секретарь Белого дома удивила внешним видом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.