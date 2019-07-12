Пушков обвинил Зеленского в поддержке радикалов

Российский сенатор Алексей Пушков обвинил Украину в нарушении обязательств по обеспечению свободы СМИ из-за давления на телеканал NewsOne. Парламентарий указал на то, что в рамках кампании, развернутой против канала, президент страны Владимир Зеленский открыто поддержал радикалов.

11 июля стало известно, что руководство канала NewsOne обратилось к международным правозащитникам, в том числе просьбы о защите были направлены председателю Евросовета Дональду Туску, в ПАСЕ и ООН.

«Украинский телеканал NewsOne имеет все основания обратиться к международным организациям в связи с угрозами радикалов в адрес канала. Позиция радикалов была также открыто поддержана президентом Зеленским, что является прямым нарушением обязательств Украины в деле обеспечения свободы СМИ», — написал Пушков в Twitter.

Давление и угрозы в адрес этого СМИ начались после идеи провести телемост с Россией для установления прямого диалога между россиянами и украинцами. Идею категорически раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что телемост якобы «разделит украинцев».

После этого радикалы неоднократно угрожали расправой журналистам, блокировали редакцию NewsOne и обвиняли сотрудников в трансляции «российской позиции».

Руководство NewsOne отметило, что украинская полиция так и не расследовала уголовные дела в связи с избиением и угрозами в адрес сотрудников канала.