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Пушков обвинил Зеленского в поддержке радикалов
12 июля 2019, 09:39 • 61 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков обвинил Украину в нарушении обязательств по обеспечению свободы СМИ из-за давления на телеканал NewsOne. Парламентарий указал на то, что в рамках кампании, развернутой против канала, президент страны Владимир Зеленский открыто поддержал радикалов.
11 июля стало известно, что руководство канала NewsOne обратилось к международным правозащитникам, в том числе просьбы о защите были направлены председателю Евросовета Дональду Туску, в ПАСЕ и ООН.
«Украинский телеканал NewsOne имеет все основания обратиться к международным организациям в связи с угрозами радикалов в адрес канала. Позиция радикалов была также открыто поддержана президентом Зеленским, что является прямым нарушением обязательств Украины в деле обеспечения свободы СМИ», — написал Пушков в Twitter.
Давление и угрозы в адрес этого СМИ начались после идеи провести телемост с Россией для установления прямого диалога между россиянами и украинцами. Идею категорически раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что телемост якобы «разделит украинцев».
После этого радикалы неоднократно угрожали расправой журналистам, блокировали редакцию NewsOne и обвиняли сотрудников в трансляции «российской позиции».
Руководство NewsOne отметило, что украинская полиция так и не расследовала уголовные дела в связи с избиением и угрозами в адрес сотрудников канала.
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