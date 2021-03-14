Пушков обвинил Зеленского в отсутствии принципов

Сенатор Алексей Пушков в субботу, 13 марта, высказал свое мнение по поводу призыва к депутатам Верховной рады от партии «Слуга народа» сплотиться по «принципиальным для страны вопросам».

По его словам, украинский лидер «имеет в виду тотальную поддержку со стороны «слуг народа» любого его нового «беспринципного поворота». По мнению политика, Зеленский — президент без принципов.

«Был у него вроде как принцип не трогать русский язык. Тронул. Был принцип пытаться «завоевать умы и души» жителей Донбасса. Изменил этому «принципу», даже не попытавшись… Был принцип восстановить демократию после правления Порошенко. Но вместо этого Зеленский ее остановил, даже то, что от нее еще осталось, закрыв три телеканала. Был принцип — готовность встать на колени ради мира. Отменен, на колени предложено встать жителям ДНР/ЛНР», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

В заключение Пушков отметил, что требование украинского президента к членам своей партии «дружно голосовать» превращает «слуг народа» в «просто слуг».

1 марта стало известно, что украинская пропрезидентская партия «Слуга народа» лишилась государственного финансирования из-за нарушений в финансовой отчетности. В документах политсилы нашли признаки уголовных преступлений по статьям «Нарушение порядка финансирования избирательной кампании», «Служебная подделка официальных документов» и «Присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением» за два отчетных периода.

Согласно последним опросам, «Слуга народа» находится на третьем месте в рейтинге политических партий Украины — за нее готовы проголосовать 16,3% жителей страны. Об этом свидетельствовали данные Киевского института социологических и маркетинговых исследований на 1 марта 2021 года.