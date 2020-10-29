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Пушков обвинил Зеленского в обмане украинцев

29 октября 2020, 08:45  •  222 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков обвинил президента Украины Владимира Зеленского в обмане украинцев за не совпавший с их надеждами антироссийский курс.
Пушков указал на сотрудничество Киева с западными странами по военным вопросам, включая маневры американских бомбардировщиков B-52 совместно с военной авиацией Украины поблизости от границ России, в частности в Крыму. Также сенатор напомнил о получении Киевом военных кредитов от Великобритании.
По его мнению, подобная политика, а также неоднократные враждебные заявления членов руководства страны в адрес России говорят о том, что нормализация отношений между Москвой и Киевом при президентстве Зеленского невозможна.
«Голосовавшие за Зеленского избиратели, надеявшиеся на меньшую враждебность в адрес России и более сбалансированную политику Киева, оказались обмануты. У власти в Киеве утвердилась однозначно прозападная элита, которая не настроена ни на малейшие сдвиги — ни по Донбассу, ни по контактам с ведущими странами НАТО, ни по общей антироссийской направленности действий Украины», — написал он в Telegram в среду, 28 октября.
При этом сенатор отметил, что при предыдущем президенте Украины Петре Порошенко Киев стремился держать противостояние на грани «горячей фазы», а действующая власть перешла к «долгосрочному стратегическому выстраиванию Украины как антироссийского форпоста в Европе».
Ранее в среду депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что Зеленский врет о том, что хочет добиться мира в Донбассе.
Парламентарий резко раскритиковал политику Киева на юго-востоке страны и обвинил украинского лидера во лжи, так как, несмотря на обещания президента, мира в Донбассе до сих пор нет, и никакие шаги для его достижения власти не предпринимают.

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