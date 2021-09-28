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Пушков обвинил Украину в безразличии к благополучию жителей Европы

28 сентября 2021, 17:45  •  71 • Политика
Жителям Европы нужно опасаться не газопровода «Северный поток – 2» («СП-2»), а происков Украины. Такое мнение 28 сентября высказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«А Украина, Польша и Ко продолжают пугать европейцев «Северным потоком – 2». Да европейцам давно надо опасаться не потока, а интриг и происков, идущих из Киева и союзных с ним восточно-европейских столиц. Вот уж кому до фонаря благополучие жителей Европы», — написал Пушков.
Таким образом Пушков прокомментировал тот факт, что стоимость газа в Европе во вторник установила исторический рекорд: в ходе торгов она достигла $1000 за 1 тыс. куб. м.
Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле наблюдают за динамикой цен на газ в Европе. Он добавил, что «Газпром» выполняет свои обязательства и даже близок к историческому рекорду по объему поставок газа в Европу.
В этот же день эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал «Известиям», что цены на фьючерсные контакты на газ в Европе растут на фоне высоких цен на азиатских рынках и опасений о недостаточной наполненности европейских газовых хранилищ.
Днем ранее недовольство Киева вызвал контракт между «Газпромом» и Венгрией. 27 сентября стороны подписали контракт сроком на 15 лет на поставку 4,5 млрд куб. м газа в год в обход Украины.
Генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон заявил, что «Газпром» якобы стремится к техническому превосходству над Украиной.
Кроме того, в Киеве отмечали, что украинская сторона обратится в Европейскую комиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.
Тогда в «Газпроме» отреагировали на запрос «Известий» относительно заявления Киева о том, что он не исключает полную остановку транзита газа в Венгрию через Украину на фоне заключенного между Будапештом и «Газпромом» контракта на поставку. В компании отметили, что запрос на рассмотрении.
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