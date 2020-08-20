Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко

Вероятный запрет на въезд в Литву для президента Белоруссии Александра Лукашенко может стать поводом для понижения уровня дипломатических отношений, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Он подчеркнул, что действия Вильнюса — провокация и повод для отзыв посла Белоруссии.

«Личные санкции против главы государства, с которым есть дипотношения, это не просто скандал — это невиданно. Вводя санкции против Лукашенко, в Вильнюсе прекрасно знают: такого рода санкции — это повод как минимум для отзыва посла Белоруссии и для понижения уровня дипотношений с Литвой», — написал Пушков в Telegram 19 августа.

По его мнению, Вильнюс взял курс на свержение Лукашенко и в открытую поддерживает оппозицию.

«Вероятно, в Литве считают, что реакции со стороны Минска не будет и они могут пойти на такой шаг», — добавил он.

Ранее планы запретить въезд Лукашенко в Литву прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат назвала такие действия прямым доказательством вмешательства Запада в дела Белоруссии.

19 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что ведомство составило список из 32 лиц, которым предлагается запретить въезд в страну. Среди них сотрудники КГБ, ОМОНа и Лукашенко.