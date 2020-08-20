Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
Соперница Лукашенко "переобулась" на ходу? Тихановская опубликовала не...
Шарий выдал политический прогноз для белорусов: "Это не запугивание, это ре...
Лукашенко двумя аргументами осадил бастующих рабочих
Главная / Политика

Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко

20 августа 2020, 06:30  •  37 • Политика
Вероятный запрет на въезд в Литву для президента Белоруссии Александра Лукашенко может стать поводом для понижения уровня дипломатических отношений, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Он подчеркнул, что действия Вильнюса — провокация и повод для отзыв посла Белоруссии.
«Личные санкции против главы государства, с которым есть дипотношения, это не просто скандал — это невиданно. Вводя санкции против Лукашенко, в Вильнюсе прекрасно знают: такого рода санкции — это повод как минимум для отзыва посла Белоруссии и для понижения уровня дипотношений с Литвой», — написал Пушков в Telegram 19 августа.
По его мнению, Вильнюс взял курс на свержение Лукашенко и в открытую поддерживает оппозицию.
«Вероятно, в Литве считают, что реакции со стороны Минска не будет и они могут пойти на такой шаг», — добавил он.
Ранее планы запретить въезд Лукашенко в Литву прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат назвала такие действия прямым доказательством вмешательства Запада в дела Белоруссии.
19 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что ведомство составило список из 32 лиц, которым предлагается запретить въезд в страну. Среди них сотрудники КГБ, ОМОНа и Лукашенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



37
Источник
Похожие новости
19 августа 2020, 23:10
"Самолёт ФСБ" пробыл в Минске 1,5 часа. Чтобы не допустить "сакральной жертвы"
20 августа 2020, 01:00
"Северный поток - 2" получил гриф "секретно": "Газпром" нашёл способ защитить проект от санкций США
19 августа 2020, 23:10
"И суток не прошло": Премьер Австралии "переобулся" в вопросе принудительной вакцинации
20 августа 2020, 01:00
Кто курирует протесты в Белоруссии: мнение людей с улиц
20 августа 2020, 04:40
"За плотно закрытыми дверьми": Кто помог Лукашенко подавить "революцию хипстеров"
20 августа 2020, 02:50
Киев нашёл способ увести в сторону следящих за Минскими соглашениями. Хватило одного человека
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 августа 2020, 11:25
Введут войска в Белоруссию: эксперты оценили возможность "третьей мировой" между НАТО и Россией
19 августа 2020, 00:15
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
14 августа 2020, 19:25
Сенсацию о "московских кукловодах" в Минске испортила "визитка Бандеры"
13 августа 2020, 07:40
У московской полиции лопнуло терпение - белорусов стали оттеснять
15 августа 2020, 16:30
Михалков задал неудобные вопросы о "кровавом режиме": "А сейчас молчат! Почему?"
14 августа 2020, 23:05
"А вот мне интересно!" Никита Михалков перешёл на крик, говоря о святая святых
16 августа 2020, 06:15
Украинский нацист Ярош подтвердил, что готовил белорусских боевиков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.