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Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко
20 августа 2020, 06:30 • 37 • Политика
Вероятный запрет на въезд в Литву для президента Белоруссии Александра Лукашенко может стать поводом для понижения уровня дипломатических отношений, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Он подчеркнул, что действия Вильнюса — провокация и повод для отзыв посла Белоруссии.
«Личные санкции против главы государства, с которым есть дипотношения, это не просто скандал — это невиданно. Вводя санкции против Лукашенко, в Вильнюсе прекрасно знают: такого рода санкции — это повод как минимум для отзыва посла Белоруссии и для понижения уровня дипотношений с Литвой», — написал Пушков в Telegram 19 августа.
По его мнению, Вильнюс взял курс на свержение Лукашенко и в открытую поддерживает оппозицию.
«Вероятно, в Литве считают, что реакции со стороны Минска не будет и они могут пойти на такой шаг», — добавил он.
Ранее планы запретить въезд Лукашенко в Литву прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат назвала такие действия прямым доказательством вмешательства Запада в дела Белоруссии.
19 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что ведомство составило список из 32 лиц, которым предлагается запретить въезд в страну. Среди них сотрудники КГБ, ОМОНа и Лукашенко.
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