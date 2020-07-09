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Пушков обратится в ОБСЕ из-за запрета вещания RT в Латвии и Литве

09 июля 2020, 08:00  •  24 • Политика
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил о своем намерении 9 июля обратиться в ОБСЕ из-за запрета трансляции телеканалов RT в Литве и Латвии.
«Считаю необходимым, чтобы представитель ОБСЕ по свободе слова [Арлем] Дезир дал оценку действиям властей Латвии и Литвы, запретивших вещание RT, а значит, и свободу слова в своих странах», — написал российский сенатор в своем Twitter.
По его словам, страны ввели запрет на вещание «под явно фальшивым предлогом».
30 июня в Латвии был введен запрет на вещание семи телеканалов RT, так как они находятся в «единоличном ведении» российского телеведущего Дмитрия Киселева, в отношении которого Совет Евросоюза ввел санкции. В МИД РФ данное решение назвали возмутительным и неправомочным.
8 июля стало известно, что по этой же причине Литовская комиссия по радио и телевидению запретила трансляцию российских телеканалов сети RT в стране.

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