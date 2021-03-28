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Пушков обозначил стратегию ведения борьбы против США

28 марта 2021, 14:00  •  43 • Политика
Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вашингтону придется забыть о гегемонии
США являются уязвимым игроком международной арены, а не всесильной державой, как они пытаются показать. Так что существуют действенные способы противостояния Вашингтону, который все явственнее старается навязать свое видение всему миру. По мнению сенатора Алексея Пушкова, в этом вопросе будут весьма эффективны встречные санкционные ограничения или бойкот США.
Как отметил член Совфеда, до сих пор американцы еще не подвергались массированному санкционного удару со стороны других государств. Теперь же Вашингтон начал санкционные нападки на Пекин из-за ситуации вокруг мусульман-уйгуров в Синьцзяне. Однако в Поднебесной молчать не стали и ввели ответные ограничительные меры.
Таким образом, если противники политики Соединенных Штатов Америки начнут вести себя схожим с Вашингтоном образом и станут бомбить страну санкционными ограничениями, американцам несдобровать.
Еще один способ встряхнуть Америку и вернуть ее в берега – это бойкотирование дипломатических инициатив нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Своими размышлениями Алексей Пушков поделился в личном телеграм-канале.
Сенатор подчеркнул, что американцам не стоит рассчитывать на то, что только они вправе определять международную повестку дня.
К слову, в Китае недавно высказались о том, чем могут обернуться американцам бесконечные военные провокации в отношении России. Эксперты Поднебесной убеждены, что многочисленные боевые маневры у российских границ могут спровоцировать сокрушительный удар по Штатам со стороны России, если терпение Москвы лопнет.

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