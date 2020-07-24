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Пушков обозначил пять ключевых фронтов информационной войны Запада против России
24 июля 2020, 07:05 • 68 • Политика
Член Совфеда Алексей Пушков обозначил пять ключевых фронтов информационной войны Запада против России. Так, США, Великобритания и другие страны продолжают "бомбить" РФ вбросами о якобы вмешательстве в выборы, подтасовке коронавирусной статистики и по ряду других острых тем.
Член Совфеда Алексей Пушков обозначил пять направлений, по которым Россия подвергается ударам со стороны Запада в информационном пространстве. Об этом он рассказал на пресс-конференции на тему фейков, организованной МИА "Россия сегодня".
Сенатор заметил, что США, Великобритания и другие страны продолжают "бомбить" РФ вбросами, несмотря на общую напряжённую ситуацию в мире на фоне распространения коронавируса. Он обозначил позиции, где Москве в ближайшие годы придётся выстраивать прочную оборону, передаёт Nation News.
Во-первых, это пресловутая тема "вмешательства" России в американские выборы. Во-вторых, эту же линию недавно перенял и Лондон и в настоящее время активно спекулирует на ней, поддерживая русофобский фон в медиапространстве.
В-третьих, западные страны настойчиво пытаются занизить решающий вклад русских в разгром фашизма. На этом рубеже атаки ведутся в основном со стороны Польши и Прибалтийских стран.
Кроме того, Россию стали активнее (хоть и по-прежнему безосновательно) обвинять в подогревании региональных конфликтов. Об этом свидетельствуют последние фейки из американских СМИ о якобы связях Москвы с "Талибаном"*.
И последнее из основного - заявления о якобы подтасовках в коронавирусной статистике в РФ, подчеркнул Пушков.
*Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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