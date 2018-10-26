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Пушков об увольнении журналистки Келли с NBC: Жертва политкорректной диктатуры

26 октября 2018, 03:09  •  71 • В мире
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал увольнение американской журналистки с телеканала NBC за расистские выражения.
Журналистка Мегин Келли пала жертвой псевдодемократии своей страны. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя увольнение журналистки.
Как ранее заявили на телеканале NBC, Келли была уволена за расистские выражения. В частности, американка выразила недоумение, почему на Хэллоуин нельзя разукрашивать лицо краской черного цвета.
Несмотря на последовавшие извинения ток-шоу Келли все же закрыли.
Пушков заявил, что журналистка сама стала жертвой навязываемой США псевдодемократии и неуместной политкорректности.
«Сегодня в США - скандалы по любому поводу и без повода. Так проявляет себя диктатура политкорректности», - цитирует пост политика Nation news.
Тележурналистка Мегин Келли пала жертвой той псевдо-демократии, с позиций которой она вела свои интервью с Путиным: ее увольняют с NBC за якобы «расистские замечания». Сегодня в США - скандалы по любому поводу и без повода. Так проявляет себя диктатура политкорректности.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 октября 2018 г.

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