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Пушков о задержании Савченко: Порошенко повторяет путь Януковича

22 марта 2018, 21:09  •  97 • Украина
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал задержание депутата Верховной рады Надежды Савченко.
 
Алексей Пушков РИА Новости
 

«Порошенко повторяет путь Януковича: тот посадил Тимошенко, этот готовится посадить Савченко. «Знамя новой Украины» рискует оказаться в тюрьме», — написал он в Twitter.

Ранее Порошенко поблагодарил СБУ и Генпрокуратуру после задержания Савченко.

22 марта депутата Верховной рады Надежду Савченко задержали в здании парламента Украины.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в разговоре с RT отметил, что Савченко является чуждым элементом украинской политики.

Подробнее — в материале RT.

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