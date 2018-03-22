Пушков о задержании Савченко: Порошенко повторяет путь Януковича

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал задержание депутата Верховной рады Надежды Савченко.

«Порошенко повторяет путь Януковича: тот посадил Тимошенко, этот готовится посадить Савченко. «Знамя новой Украины» рискует оказаться в тюрьме», — написал он в Twitter.

Ранее Порошенко поблагодарил СБУ и Генпрокуратуру после задержания Савченко.

22 марта депутата Верховной рады Надежду Савченко задержали в здании парламента Украины.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в разговоре с RT отметил, что Савченко является чуждым элементом украинской политики.

Подробнее — в материале RT.