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Пушков о задержании Савченко: Порошенко повторяет путь Януковича
22 марта 2018, 21:09 • 97 • Украина
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал задержание депутата Верховной рады Надежды Савченко.
Алексей Пушков РИА Новости
«Порошенко повторяет путь Януковича: тот посадил Тимошенко, этот готовится посадить Савченко. «Знамя новой Украины» рискует оказаться в тюрьме», — написал он в Twitter.
Ранее Порошенко поблагодарил СБУ и Генпрокуратуру после задержания Савченко.
22 марта депутата Верховной рады Надежду Савченко задержали в здании парламента Украины.
Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в разговоре с RT отметил, что Савченко является чуждым элементом украинской политики.
Подробнее — в материале RT.
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