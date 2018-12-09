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Пушков о ″спасибо″ олигархам Чубайса: ″Обостряет отношения между обществом и бизнесом″

09 декабря 2018, 13:09  •  106 • Политика
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал недавнее заявление председателя правления Роснано Анатолия Чубайса о ″спасибо″ олигархам, которое народ России так и ″не удосужился сказать″. По мнению сенатора, Чубайс ″обостряет отношения между обществом и бизнесом″ и вообще напрасно поднял сейчас эту тему.
Напомним, ранее председатель правления Роснано Анатолий Чубайс упрекнул народ России в том, что за четверть века тот ″не удосужился сказать ″спасибо″″ олигархам. Это высказывание вызвало в соцсети волну критики. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter отметил, что Чубайс явно ″обостряет отношения между обществом и бизнесом″.
″Чубайс напрасно поднял сейчас тему благодарности бизнесу. Благодарность со стороны большей части общества его призыв не увеличит - скорее, напротив″, - подчеркнул Пушков.
Сенатор заметил, чем чревато подобное заявление и для народа, и для бизнеса.
″Этим заявлением он скорее обостряет отношения между обществом и бизнесом, чем налаживает их″, - уточнил Пушков.
Напомним, председатель правления Роснано Анатолий Чубайс заявил, что российское общество "глубоко инфантильно", поскольку не желает благодарить олигархов…
"Оно за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за все, что бизнес сделал в стране", - сказал Чубайс в ходе дискуссии "Бизнес – общество – власть: старые проблемы, старые ожидания" на Общероссийском гражданском форуме.
Говоря о заслугах бизнеса, Чубайс отмечает: "он страну отстроил", а также привел в порядок "безнадежно обрушившиеся" предприятия советского времени, а также наполнил казну и вернул зарплаты людям. Завершая тезисы, Чубайс и вовсе отмечает: "Это все сделали те, кого общество называет олигархами".
Чубайс напрасно поднял сейчас тему благодарности бизнесу. Благодарность со стороны большей части общества его призыв не увеличит - скорее, напротив. Этим заявлением он скорее обостряет отношения между обществом и бизнесом, чем налаживает их.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 декабря 2018 г.

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