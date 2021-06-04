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Пушков о шаге США: Байден хорошо понял сигнал русских и согласился встретиться

04 июня 2021, 19:20  •  57 • Политика
Сенатор Алексей Пушков в интервью Юрию Пронько на ПМЭФ, в том числе, ответил на вопрос, почему Байден согласился на встречу с Путиным. Дело в том, что он уловил сигнал русских и просто не мог отказать.
Отношения России и США Алексей Пушков оценил как сложные. Мы действительно находимся в опасной фазе, но это ещё не Карибский кризис. И, более того, встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена могла бы способствовать выходу из пике.
Карибский кризис состоит в следующем, - объяснил Пушков. - Когда противоречия достигают высокой степени остроты, обе стороны движутся к возможности использования вооружённых сил друг против друга. Карибский кризис показал, что это не обязательно выливается в военное столкновение.
Тем не менее мы приближаемся к военному столкновению, рискуем. В своё время Хрущёв и Кеннеди нашли в себе достаточно разума и выдержки, чтобы остановить противостояние, напомнил Пушков.
Сейчас очень важно предотвратить новый Карибский кризис. Что, на мой взгляд, позволит его предотвратить? Встреча двух президентов. Для меня очень показательно, что Байден настаивал на встрече. Многие спрашивают, зачем он это делал. На мой взгляд, Байден, как политик старой школы, очень хорошо понимает, что такое военные факторы во внешней политике, - отметил Пушков. - Несколько лет тому назад Владимир Путин ознакомил мировую общественность, в том числе американскую сторону, с новейшими видами вооружений, которые сейчас у нас появились. В частности, сверхзвуковые вооружения, различные системы новейшие - "Циркон", "Авангард" и другие. Через год на вооружение наших стратегических ядерных сил поступят новейшие баллистические ракеты "Сармат". И вот эти вооружения представляют очень серьёзную угрозу для Соединённых Штатов. И в США это очень хорошо понимают, в отличие от тех, кто говорил, что это всё мультики. В США понимают, что это не мультики.

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