Пушков о шаге США: Байден хорошо понял сигнал русских и согласился встретиться

Сенатор Алексей Пушков в интервью Юрию Пронько на ПМЭФ, в том числе, ответил на вопрос, почему Байден согласился на встречу с Путиным. Дело в том, что он уловил сигнал русских и просто не мог отказать.

Отношения России и США Алексей Пушков оценил как сложные. Мы действительно находимся в опасной фазе, но это ещё не Карибский кризис. И, более того, встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена могла бы способствовать выходу из пике.

Карибский кризис состоит в следующем, - объяснил Пушков. - Когда противоречия достигают высокой степени остроты, обе стороны движутся к возможности использования вооружённых сил друг против друга. Карибский кризис показал, что это не обязательно выливается в военное столкновение.

Тем не менее мы приближаемся к военному столкновению, рискуем. В своё время Хрущёв и Кеннеди нашли в себе достаточно разума и выдержки, чтобы остановить противостояние, напомнил Пушков.