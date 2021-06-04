|
Пушков о шаге США: Байден хорошо понял сигнал русских и согласился встретиться
04 июня 2021, 19:20 • 57 • Политика
Сенатор Алексей Пушков в интервью Юрию Пронько на ПМЭФ, в том числе, ответил на вопрос, почему Байден согласился на встречу с Путиным. Дело в том, что он уловил сигнал русских и просто не мог отказать.
Отношения России и США Алексей Пушков оценил как сложные. Мы действительно находимся в опасной фазе, но это ещё не Карибский кризис. И, более того, встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена могла бы способствовать выходу из пике.
Тем не менее мы приближаемся к военному столкновению, рискуем. В своё время Хрущёв и Кеннеди нашли в себе достаточно разума и выдержки, чтобы остановить противостояние, напомнил Пушков.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
57
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 мая 2021, 15:25
|
30 мая 2021, 14:40
|
30 мая 2021, 05:30
|
30 мая 2021, 08:15
|
02 июня 2021, 03:10
|
01 июня 2021, 19:50
|
29 мая 2021, 00:10